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Bolsonaro apresenta boa evolução após cirurgia no ombro, diz hospital

Ex-presidente está em recuperação, com quadro estável e início previsto de reabilitação

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, ao deixar hospital em Brasília, em 14 de setembro ( Ton Molina/Getty Images)

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, ao deixar hospital em Brasília, em 14 de setembro ( Ton Molina/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12h19.

Oex-presidente Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, após ser submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador direito.

Segundo boletim médico divulgado neste sábado, 2, pela unidade de saúde, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica e está com bom controle da dor.

No momento, ele permanece internado em um apartamento hospitalar, onde segue sob cuidados para analgesia e medidas de prevenção de trombose.

Recuperação e próximos passos

De acordo com o hospital, o ex-presidente também deve iniciar um protocolo de reabilitação motora e funcional nos próximos dias.

O quadro é considerado estável, com evolução positiva no pós-operatório.

Não há, até o momento, previsão de alta divulgada.

O boletim divulgado pelo hospital é assinado por uma equipe multidisciplinar, incluindo o ortopedista Alexandre Firmino Paniago e os cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o fim de março e vinha sendo acompanhado regularmente por médicos. Ainda não há previsão oficial de alta, que dependerá da evolução do quadro clínico nos próximos dias.

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