Enem: saiba como ver o resultado da prova

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no dia 16 de janeiro. Cerca de 3,5 milhões de pessoas fizeram a prova em 2025 e poderão utilizar a nota para ingressar no ensino superior em 2026.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4,8 milhões de participantes se inscreveram no Enem no ano passado. O número representa 11% de aumento em relação aos inscritos em 2024.

O Enem foi realizado nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, que tiveram a prova nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), que aconteceu no Pará.

Na próxima sexta-feira, 16, será possível consultar a nota do exame e decidir usá-la para cursar uma faculdade.

Como consultar a nota do Enem?

Para consultar a nota do Enem, é necessário entrar no site do Inep.

As notas estarão disponíveis na Página do Participante.

É possível acessar a nota do Enem através da página do participante no site do Inep (Reprodução/Inep)

Após entrar na página, é necessário fazer o login na sua conta gov.br para ter acesso às suas informações, incluindo a sua nota.

Através do site, é possível conferir a nota da redação, entre zero e mil pontos, e a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática; e ciências da natureza.

Para os treineiros — ou seja, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).