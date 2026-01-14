Enem: saiba como ver o resultado da prova

Enem: é possível ver o resultado da prova de orma online (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06h00.
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no dia 16 de janeiro. Cerca de 3,5 milhões de pessoas fizeram a prova em 2025 e poderão utilizar a nota para ingressar no ensino superior em 2026.
De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4,8 milhões de participantes se inscreveram no Enem no ano passado. O número representa 11% de aumento em relação aos inscritos em 2024.
O Enem foi realizado nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, que tiveram a prova nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), que aconteceu no Pará.
Na próxima sexta-feira, 16, será possível consultar a nota do exame e decidir usá-la para cursar uma faculdade.
Para consultar a nota do Enem, é necessário entrar no site do Inep.
As notas estarão disponíveis na Página do Participante.
Após entrar na página, é necessário fazer o login na sua conta gov.br para ter acesso às suas informações, incluindo a sua nota.
Através do site, é possível conferir a nota da redação, entre zero e mil pontos, e a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática; e ciências da natureza.
Para os treineiros — ou seja, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).