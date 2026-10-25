Resultado do 2º turno na Ásia: Flávio Bolsonaro ganha no Japão e Lula na China

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro recebeu mais votos que Lula em oito dos 14 países da Ásia com boletins eleitorais apresentados para o segundo turno das eleições de 2026. Lula ficou à frente nos outros seis países. A diferença total foi de 21.117 votos, impulsionada principalmente pelo resultado no Japão, onde Flávio obteve 80,08% dos votos válidos dos dois candidatos. Nos países analisados, 41.683 eleitores compareceram às urnas, uma participação de 42,4%.

Nos boletins eleitorais enviados de 14 países da Ásia sobre esse segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em oito países, enquanto Lula ficou à frente em seis. A diferença no total foi de 21.117 votos, influenciada principalmente pelo Japão, onde Flávio somou 28.538 votos, ante 7.098 de Lula.

Ao todo, 41.683 dos 98.293 eleitores aptos compareceram às urnas nos países listados, o equivalente a 42,4%. Foram registrados 1.191 votos em branco e 949 nulos.

Veja os resultados por país

Arábia Saudita : Lula recebeu 49 votos ( 61,25%) , contra 31 (38,75%) de Flávio Bolsonaro. Compareceram 84 dos 311 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e 2 nulos;

: Lula recebeu 49 votos ( , contra 31 (38,75%) de Flávio Bolsonaro. Compareceram 84 dos 311 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e 2 nulos; Catar : Flávio Bolsonaro teve 195 votos ( 55,08% ), e Lula, 159 (44,92%). Compareceram 363 dos 759 eleitores aptos. Foram 4 votos em branco e 5 nulos;

: Flávio Bolsonaro teve 195 votos ( ), e Lula, 159 (44,92%). Compareceram 363 dos 759 eleitores aptos. Foram 4 votos em branco e 5 nulos; China: Lula recebeu 502 votos ( 65,28% ), contra 267 (34,72%) de Flávio Bolsonaro. Os quatro boletins registraram o comparecimento de 810 dos 2.171 eleitores aptos, além de 14 votos em branco e 27 nulos;

Lula recebeu 502 votos ( ), contra 267 (34,72%) de Flávio Bolsonaro. Os quatro boletins registraram o comparecimento de 810 dos 2.171 eleitores aptos, além de 14 votos em branco e 27 nulos; Coreia do Sul: Lula somou 148 votos ( 64,35% ), e Flávio Bolsonaro, 82 (35,65%). Compareceram 238 dos 485 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e 6 nulos;

Lula somou 148 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 82 (35,65%). Compareceram 238 dos 485 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e 6 nulos; Emirados Árabes Unidos : Flávio Bolsonaro recebeu 772 votos ( 54,56% ), contra 643 (45,44%) de Lula. Nos cinco boletins, compareceram 1.465 dos 2.988 eleitores aptos. Foram registrados 19 votos em branco e 31 nulos;

: Flávio Bolsonaro recebeu 772 votos ( ), contra 643 (45,44%) de Lula. Nos cinco boletins, compareceram 1.465 dos 2.988 eleitores aptos. Foram registrados 19 votos em branco e 31 nulos; Filipinas : Flávio teve 39 votos ( 59,09% ), e Lula, 27 (40,91%). Compareceram 66 dos 229 eleitores aptos. Não houve votos em branco ou nulos;

: Flávio teve 39 votos ( ), e Lula, 27 (40,91%). Compareceram 66 dos 229 eleitores aptos. Não houve votos em branco ou nulos; Indonésia : Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos ( 60,53% ), contra 15 (39,47%) de Lula. Compareceram 38 dos 172 eleitores aptos, sem votos em branco ou nulos;

: Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos ( ), contra 15 (39,47%) de Lula. Compareceram 38 dos 172 eleitores aptos, sem votos em branco ou nulos; Japão : Flávio somou 28.538 votos ( 80,08% ), enquanto Lula recebeu 7.098 (19,92%). Nos 119 boletins, compareceram 37.616 dos 88.299 eleitores aptos. Foram 1.132 votos em branco e 848 nulos;

: Flávio somou 28.538 votos ( ), enquanto Lula recebeu 7.098 (19,92%). Nos 119 boletins, compareceram 37.616 dos 88.299 eleitores aptos. Foram 1.132 votos em branco e 848 nulos; Kuwait : Lula recebeu 62 votos ( 78,48% ), contra 17 (21,52%) de Flávio Bolsonaro. Compareceram 84 dos 138 eleitores aptos. Foram registrados 1 voto em branco e 4 nulos;

: Lula recebeu 62 votos ( ), contra 17 (21,52%) de Flávio Bolsonaro. Compareceram 84 dos 138 eleitores aptos. Foram registrados 1 voto em branco e 4 nulos; Malásia : Flávio Bolsonaro teve 44 votos ( 51,76% ), e Lula, 41 (48,24%). Compareceram 89 dos 170 eleitores aptos. Foram registrados 4 votos nulos e nenhum em branco;

: Flávio Bolsonaro teve 44 votos ( ), e Lula, 41 (48,24%). Compareceram 89 dos 170 eleitores aptos. Foram registrados 4 votos nulos e nenhum em branco; Singapura : Lula recebeu 213 votos ( 63,77% ), contra 121 (36,23%) de Flávio. Nos dois boletins, compareceram 354 dos 864 eleitores aptos. Foram 7 votos em branco e 13 nulos;

: Lula recebeu 213 votos ( ), contra 121 (36,23%) de Flávio. Nos dois boletins, compareceram 354 dos 864 eleitores aptos. Foram 7 votos em branco e 13 nulos; Síria : Lula somou 106 votos ( 90,60% ), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 11 (9,40%). Compareceram 119 dos 775 eleitores aptos. Foram registrados 2 votos nulos e nenhum em branco;

: Lula somou 106 votos ( ), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 11 (9,40%). Compareceram 119 dos 775 eleitores aptos. Foram registrados 2 votos nulos e nenhum em branco; Tailândia : Flávio recebeu 60 votos ( 51,72% ), contra 56 (48,28%) de Lula. Compareceram 118 dos 310 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e nenhum nulo;

: Flávio recebeu 60 votos ( ), contra 56 (48,28%) de Lula. Compareceram 118 dos 310 eleitores aptos. Foram 2 votos em branco e nenhum nulo; Taiwan: Flávio Bolsonaro somou 130 votos (58,04%), e Lula, 94 (41,96%). Compareceram 239 dos 622 eleitores aptos. Foram registrados 8 votos em branco e 7 nulos.

Onde a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro foi mais apertada?

A menor diferença ocorreu na Malásia, onde Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos, apenas três a mais que Lula, com 41. Na Tailândia, a distância também foi pequena: Flávio teve 60 votos, contra 56 de Lula.

Já a maior diferença percentual entre os candidatos apareceu na Síria, onde Lula recebeu 90,60% dos votos válidos dos dois candidatos, ante 9,40% de Flávio. No Japão, Flávio alcançou 80,08%, com 28.538 votos.