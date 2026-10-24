Pesquisas para presidente hoje: veja os levantamentos divulgados neste sábado

Na véspera do segundo turno das eleições de 2026, as últimas pesquisas eleitorais serão neste sábado, 24. Até o momento, apenas um levantamento foi divulgado. A expectativa é que pesquisas como Datafolha, Quaest, Gerp, Futura, Vérita, AtlasIntel e Palver sejam divulgadas até o início da noite.

A maioria dos levantamentos mostra o percentual de votos válidos do senador Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esse cálculo exclui brancos e nulos e define o resultado da eleição.

Quem está na frente na véspera das eleições?

Veja os números consolidados dos últimos levantamentos:

CNT/MDA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 50,7% das intenções, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49,3% dos votos válidos.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio oscilou de 50,5% para 50,7%, enquanto Lula teve uma variação de 49,5% para 49,3%.

A matéria será atualizada após a publicação de novas pesquisas neste sábado. Acompanhe.

Quais pesquisas vão ser divulgadas neste sábado