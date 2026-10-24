Pesquisas para presidente hoje 2º turno: veja os levantamentos que serão divulgados neste sábado

RESUMO ＋ Novas pesquisas eleitorais serão divulgadas neste sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições de 2026. Os levantamentos vão atualizar a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Pesquisas anteriores mostram uma disputa acirrada, com vantagem numérica de Flávio na maioria dos estudos apresentados. Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus e outros institutos estão entre os responsáveis pelas sondagens previstas para sábado.

Eleitores terão uma nova rodada de pesquisas para presidente neste sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições de 2026.

As pesquisas serão publicadas ao longo do dia e vão atualizar o cenário da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Estudos divulgados na sexta-feira mostraram uma disputa bastante acirrada entre o senador e o atual presidente, com empate técnico, mas vantagem numérica para o senador do PL.

Os levantamentos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos institutos Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus, MDA, Palver, Veritá, Futura, Colectta, Phoenix e França.

As sondagens devem ouvir quase 50 mil eleitores. As pesquisas devem repercutir a percepção do eleitor do debate da TV Globo, realizado na sexta-feira, 24.

A pesquisa MDA/CNT, se repetir o padrão da véspera do primeiro turno, será revelada até 12h. O levantamento BTG/Nexus será divulgado após as 16h.

A expectativa é que as pesquisas Palver, Futura Quaest, Datafolha e AtlasIntel sejam divulgadas entre o início da tarde e começo da noite. O Instituto Veritá não divulgou uma expectativa de horário.

Os horários podem sofrer alterações.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

O que as pesquisas de sábado mostraram?

O que mostra cada pesquisa?

Veja os resultados consolidados dos últimos levantamentos.

Veritá: Flávio tem 51,3% e Lula, 48,7%

A pesquisa Veritá ouviu 15.554 eleitores entre quarta-feira, 18, e domingo, 22, de outubro. A diferença de 2,6 pontos é maior que a margem de erro informada, de 1 ponto.

Na rodada anterior, Flávio tinha 50,7% e Lula, 49,3%. Nos votos totais, o senador marca 50,2% e o presidente, 47,5%.

Real Time Big Data: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A Real Time Big Data manteve a diferença de quatro pontos da rodada anterior. Nos votos totais, Flávio tem 49% e Lula, 45%.

Segundo o levantamento, 95% dos eleitores dizem que o voto já está decidido. Os candidatos estão no limite do empate técnico, pela margem de 2 pontos.

Alfa: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A pesquisa Alfa Inteligência mostra Flávio com 52% e Lula com 48%. No levantamento anterior, os números eram 51,5% e 48,5%.

Nos votos totais, o senador tem 49,9% e o presidente, 46%. A diferença passou de 2,9 para 3,9 pontos em relação à rodada anterior.

Ipespe/Abrapel: Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5%

O levantamento Ipespe/Abrapel é o mais equilibrado entre os que mostram Flávio na frente. A diferença de 1 ponto configura empate técnico.

Nos votos totais, o senador tem 48% e o presidente, 47%. Segundo o texto da Exame, a curva de Flávio caiu cerca de 1 ponto por semana desde o primeiro turno, enquanto a de Lula subiu o mesmo percentual.

Vox Brasil: Lula tem 50,6% e Flávio, 49,4%

A Vox Brasil é a única que coloca Lula numericamente à frente. O presidente passou de 51% para 50,6%, e o senador, de 49% para 49,4%.

Segundo o instituto, 94,7% dos entrevistados dizem que a decisão de voto é definitiva. Só 4,5% admitem mudar até o dia da votação.