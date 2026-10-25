Ônibus com adesivos de Lula são impedidos de sair de garagens em Salvador

RESUMO ＋ Ao menos 75 ônibus do transporte público de Salvador foram impedidos de sair das garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A prefeitura atribuiu o problema a um impasse envolvendo adesivos com o número 13, de Lula, nos veículos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, acionou a Justiça Eleitoral e pediu multa de R$ 1 milhão por hora contra o prefeito Bruno Reis e proprietários das empresas de ônibus. O Procon-BA autuou uma empresa após encontrar 55 veículos parados, mas aptos a circular.

Ao menos 75 ônibus do transporte público de Salvador foram impedidos de sair das garagens neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A interrupção provocou reclamações de passageiros e levou a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, a acionar a Justiça Eleitoral contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e proprietários das empresas de transporte.

A federação pediu ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora enquanto persistisse a situação relatada, segundo o Metrópoles. Não há informação sobre decisão judicial referente ao pedido.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus ficaram retidos em meio a um impasse relacionado à colocação de adesivos com o número 13, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

O prefeito Bruno Reis afirmou que os veículos de um dos consórcios que operam na capital baiana só começaram a circular após a retirada dos adesivos.

"Na Plataforma, nós tivemos problemas por sindicalistas que queriam obrigar os ônibus a saírem todos com adesivos 13, do PT, e isso é crime eleitoral. Nós não podíamos coadunar com isso, então os ônibus só saíram após que os adesivos foram retirados", declarou.

A informação foi divulgada pelo g1. Segundo o prefeito, os ônibus do consórcio Ótima saíram no horário previsto, enquanto a operação do consórcio Plataforma enfrentou dificuldades.

A Semob informou que a circulação estava sendo normalizada após diálogo entre equipes da secretaria e representantes sindicais. Não há informações sobre quantos passageiros foram prejudicados.

PT pede multa de R$ 1 milhão por hora

A Federação Brasil da Esperança acionou o TRE-BA após relatos de dificuldades para encontrar ônibus na manhã deste domingo, quando eleitores se deslocavam para os locais de votação.

Em petição apresentada à Justiça Eleitoral, a federação pediu multa de R$ 1 milhão por hora contra o prefeito Bruno Reis e os proprietários das empresas de transporte público da capital.

Segundo o Metrópoles, a federação reiterou o pedido de urgência e afirmou ter apresentado vídeos que mostrariam ônibus ainda parados nas garagens às 11h05.

O documento foi assinado pelo advogado Rafael Cerqueira Rocha e encaminhado ao presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer.

A federação também solicitou que a Procuradoria Regional Eleitoral fosse acionada para apurar possíveis crimes previstos nos artigos 297 e 304 do Código Eleitoral.

O pedido não representa uma decisão judicial. Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre eventual aplicação da multa.

Procon encontra 55 ônibus parados e autua empresa

O Procon-BA informou que recebeu uma denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e enviou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.

Na garagem da OT Trans, os fiscais encontraram 55 veículos parados no pátio, embora estivessem aptos a operar.

Segundo o órgão, a situação descumpria a legislação eleitoral, que determina a disponibilização da frota para garantir o transporte durante o período eleitoral.

A empresa foi autuada, e o Procon-BA informou que adotará as medidas administrativas cabíveis. A fiscalização também continuava em outras garagens da capital.

Defensoria cobra medidas para garantir transporte aos eleitores

A Defensoria Pública da Bahia (DPE) informou que recebeu diversos relatos sobre falta de ônibus e baixa oferta de veículos em circulação durante a manhã.

Em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), o órgão acompanha a situação para garantir o acesso dos eleitores ao transporte público gratuito.

"Diante da situação, a DPE está oficiando a Secretaria Municipal de Mobilidade, solicitando esclarecimentos e providências para assegurar o deslocamento dos eleitores", informou a instituição.

A defensoria também acompanha relatos semelhantes em Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia.

O que diz a Prefeitura de Salvador?

A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que o secretário Pablo Souza determinou que nenhum ônibus fosse retido por causa do impasse envolvendo os adesivos eleitorais.

Segundo a pasta, a orientação é priorizar a circulação dos veículos e garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Uma das garagens que registraram retenção de ônibus foi a G5, no bairro do Caminho de Areia. A Semob informou ao g1 que ainda apurava quais outros locais haviam enfrentado o mesmo problema.

A secretaria também defendeu a preservação do patrimônio público e a manutenção do transporte coletivo durante o período eleitoral.