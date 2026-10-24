Que horas acaba a votação do 2º turno neste domingo?

Eleições: votação acontece em todo país (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10h12.
Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 20h46.
A votação do segundo turno das eleições de 2026 termina às 17h de Brasília neste domingo, 25, em todo o país; eleitores que já estiverem na fila poderão votar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que unificou o horário nacional, determina fechamentos locais entre 15h e 18h. A apuração começa às 17h, mesmo prazo da justificativa pelo e-Título.
A votação do segundo turno das eleições de 2026 acaba às 17h deste domingo, 25, no horário de Brasília, em todo o país. Quem estiver na fila nesse momento ainda poderá votar; quem chegar depois, não.
O horário é unificado desde uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021. Por isso, nos estados com fuso diferente, as seções fecham mais cedo ou mais tarde no relógio local. Veja o guia completo de como votar.
Em todos os casos, o fechamento ocorre no mesmo instante: 17h de Brasília.
Com o fim da votação, começa a apuração. A divulgação dos resultados tem início às 17h, de forma simultânea em todo o país.
Antes da unificação, o fechamento das urnas no Acre adiava o início da divulgação para as 19h de Brasília.
A EXAME acompanha os resultados do segundo turno em tempo real. Os boletins do exterior, onde a votação já terminou em vários países, mostram os primeiros números da disputa presidencial.
O prazo para justificar a ausência pelo e-Título no dia da eleição é o mesmo da votação: das 8h às 17h, no horário de Brasília. Depois disso, o eleitor tem até 3 de dezembro para fazer o pedido.
Para votar, basta um documento oficial com foto; o título impresso não é obrigatório.
A votação termina às 17h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília, em todo o país. O encerramento ocorre simultaneamente, embora os horários locais variem conforme o fuso.
As seções fecham às 17h nos estados que seguem o horário de Brasília e no Distrito Federal; às 16h em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas; às 15h no Acre e em localidades do Amazonas com o mesmo fuso; e às 18h em Fernando de Noronha.
Sim. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar, mas eleitores que chegarem depois desse horário não serão admitidos.
Os horários variam porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) unificou o encerramento da votação em 17h de Brasília por meio de uma decisão de dezembro de 2021. Assim, todas as seções fecham no mesmo instante, apesar dos diferentes fusos do país.
A divulgação dos resultados começa às 17h, pelo horário de Brasília, de forma simultânea em todo o país. Antes da unificação do horário, o fechamento das urnas no Acre adiava a divulgação para as 19h de Brasília.
A justificativa pelo e-Título no dia da eleição pode ser feita das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após esse período, o eleitor terá até 3 de dezembro para apresentar o pedido.