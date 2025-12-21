'Eu trabalhei para a escolha do Flávio', diz Eduardo Bolsonaro

O Deputado Federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou em entrevista exclusiva ao Jornal do SBT News, na noite de sábado, 20, que está trabalhando pela pré-candidatura do irmão Flávio à Presidência da República.

"Eu trabalhei para a escolha do nome do Flávio. É um nome viável e está se comprovando mais do que nunca isso. Certamente, pelo jeito articulador de ser do Flávio, isso vai se configurar cada vez mais sólida a possiblidade de vitória dele. Ele vai atrair esses votos das pessoas de centro. Que são pessoas que não seguem necessariamente a política."

Eduardo teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 18, por superar o número permitido de faltas no ano. Morando nos Estados Unidos, ele disse que vai contribuir na campanha do irmão com relações internacionais.

"Da minha parte, o que posso contribuir, é a parte internacional. Contatos com o mundo árabe, com Israel, com os Estados Unidos, como fizemos recentemente uma viagem a El Salvador, onde eu o levei para conhecer o presídio Cecot, famosíssimo presídio de El Salvador", concluiu.

A divulgação de que Flávio foi alçado como o representante da família foi feita pelo presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, no começo de dezembro. Na época, Valdemar confirmou que a negociação havia sido fechada entre o filho e Jair Bolsonaro.

O ex-presidente segue preso por tentativa de golpe de Estado após condenação decretada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-mandatário cumpre pena – 27 anos e 3 meses – na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.