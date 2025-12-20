Em carta a Lula, líderes da UE mostram confiança em acordo para janeiro

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (Vyacheslav Oseledko/AFP)
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13h26.
Mesmo com a confirmação de que não haveria acordo Mercosul-União Europeia para ser assinado neste sábado, na cúpula dos países sul-americanos em Foz do Iguaçu, um documento assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, traz um pouco de esperança.
Na carta, os líderes agradecem o engajamento pessoal de Lula, reafirmam o compromisso com o Acordo de Parceria Mercosul–União Europeia e com o Acordo Provisório de Comércio, mas informam que os procedimentos do Conselho não foram concluídos.
Apesar do adiamento, Ursula e Costa dizem trabalhar para finalizar as etapas “sem demora” e afirmam que a expectativa é assinar os acordos no início de janeiro, em data a ser definida com o Mercosul.
O texto também elogia os esforços do governo brasileiro para organizar uma possível cerimônia de assinatura em Foz do Iguaçu e pede articulação com os demais países do bloco para manter os preparativos.
Durante o discurso na cúpula do Mercosul neste sábado, Lula reagiu ao impasse e atribuiu a demora à falta de decisão política na Europa. Segundo o presidente, líderes europeus pediram mais tempo para discutir medidas nacionais de proteção agrícola, com destaque para a posição da Itália.
“Sem vontade política e coragem dos dirigentes não será possível concluir uma negociação que se arrasta por 26 anos. Enquanto isso, o Mercosul seguirá trabalhando com outros parceiros”, afirmou.
Excelência,
Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por sua liderança e seu compromisso pessoal com a relação entre a União Europeia e o MERCOSUL. Seu engajamento e visão têm sido fundamentais para sustentar o ímpeto e a confiança em um momento decisivo para nossa parceria.
Gostaríamos de reafirmar nosso compromisso compartilhado com a assinatura do Acordo de Parceria MERCOSUL-União Europeia e o Acordo Provisório de Comércio, que constituem o fundamento central para o fortalecimento dos laços políticos, econômicos e estratégicos entre nossas duas regiões. Esses acordos mandam uma mensagem poderosa de nossa determinação coletiva em aprofundar a cooperação baseada em valores compartilhados, confiança mútua e interesses de longo prazo.
Embora não seja possível, lamentavelmente, proceder com a assinatura dos acordos em 20 de dezembro, já que os procedimentos internos do Conselho requeridos para autorizar a assinatura ainda estão sendo finalizados, estamos trabalhando ativamente para completar esses passos prontamente. Nesse contexto, gostaríamos de transmitir nosso firme compromisso emproceder com a assinatura do Acordo de Parceria e do Acordo Provisório de Comércio no início de janeiro, em um momento a ser acordado entre ambas as partes. Estamos confiantes de que levar esse processo a uma conclusão rápida reforçará nosso compromisso compartilhado e trará clareza e confiança para todos as partes interessadas.
Gostaríamos de transmitir nosso apreço pelos esforços significativos envidados por sua Administração para a organização de uma possível cerimônia de assinatura em Foz do Iguaçu. Nesse sentido, esperamos que tenha a oportunidade de consultar-se com os outros parceiros do MERCOSUL em Foz do Iguaçu para ajudar a levar esses preparativos a cabo, no espírito de unidade e de responsabilidade compartilhada com este passo histórico.
Por favor, aceite, Sr. Presidente, os votos de nossa mais elevada consideração.