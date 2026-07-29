Pesquisa AtlasIntel: Lula tem 49,2% e Flávio Bolsonaro, 42,9%, no 2º turno

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera todos os cenários de segundo turno, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 29.

Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista anota 49,2% das intenções de voto, contra 42,9% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em relação ao último levantamento de junho, o cenário consolidou estabilidade. Lula oscilou positivamente de 48,8% para 49,2%, enquanto o senador do PL foi de 42,3% para 42,9%.

A variação de ambos os candidatos ocorreu dentro da margem de erro de um ponto percentual estipulada pela pesquisa. Com isso, a vantagem do atual presidente se mantém no patamar de seis pontos.

Lula vence Caiado, Zema e Renan

O atual presidente também venceria numericamente contra outros nomes da oposição. Frente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula marca 49,2% ante 43,9%. Já em um embate com Michelle Bolsonaro (PL), o petista tem 48,8% contra 42,5%.

Frente aos governadores, Lula registra 48,2% sobre Ronaldo Caiado (PSD), que soma 38,9%, e 48,6% contra Romeu Zema (Novo), que alcança 39,6%. Na disputa com Renan Santos (Missão), o petista anota 47,6% contra 30,2% do adversário.

Em um cenário sem o atual presidente, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro, marcando 44,3% contra 43,7% do senador. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) supera o candidato do PL por 45,8% a 42,7%.

Flávio lidera na rejeição

O instituto também mediu os níveis de resistência do eleitorado aos potenciais candidatos. O senador Flávio Bolsonaro lidera a rejeição, com 52,9% dos entrevistados afirmando não votar nele de jeito nenhum. Na sequência, o atual presidente Lula é rejeitado por 49,4% do eleitorado, enquanto Jair Bolsonaro (PL) marca 42,6%.

A avaliação conjuntural do governo federal reforça o quadro de polarização nas urnas. A gestão petista é considerada ruim ou péssima por 49,3% dos eleitores no país. Aqueles que avaliam o governo do Executivo como ótimo ou bom representam 37,9%, enquanto 12,7% classificam o atual mandato como regular.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.021 eleitores entre 22 e 27 de julho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.