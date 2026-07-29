Genial/Quaest: Lula abre 34 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro na Bahia

A corrida pela Presidência da República no estado da Bahia aponta a liderança isolada do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 52% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 18%.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 3%. O ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza), o escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), o ex-governador Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) registram 1% cada.

Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Os eleitores que irão votar em branco, nulo ou que não pretendem votar somam 9%, enquanto 13% estão indecisos.

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Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, a vantagem do atual presidente se mantém contra todos os eventuais adversários no estado da Bahia.

Em um embate direto contra Flávio Bolsonaro, Lula alcança 56% da preferência, contra 23% do senador filiado ao PL. Neste quadro específico, brancos e nulos representam 12%, e os indecisos somam 9%.

Quando testado contra outros nomes da centro-direita e direita, o petista consolida 57% em todos os cenários. Do outro lado, Caiado marca 16%, Zema atinge 14% e Renan Santos fica com 13% das intenções de voto em suas respectivas simulações contra o atual mandatário.

Rejeição e avaliação

No quesito rejeição na corrida para o Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores baianos: 66% afirmam que não votariam no parlamentar.

Ronaldo Caiado tem 27% de rejeição, enquanto Romeu Zema e Cabo Daciolo registram 22% cada. O presidente Lula apresenta uma taxa de rejeição de 36%, ao mesmo tempo em que 60% afirmam que votariam com certeza no petista.

A administração de Lula também foi avaliada pelos eleitores do estado. A pesquisa aponta que 62% aprovam o trabalho do presidente, enquanto 34% desaprovam e 4% não souberam responder.

Considerando a qualificação da gestão, 46% classificam o governo como positivo, 28% consideram regular e 24% avaliam como negativo.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 23 e 27 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05856/2026.