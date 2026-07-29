Última chance: 21 filmes que serão removidos da Netflix em breve

O catálogo da Netflix está prestes a passar por mais uma grande renovação. Nos próximos dias, diversos filmes deixarão a plataforma, incluindo franquias de enorme sucesso, produções premiadas e clássicos que conquistaram diferentes gerações.

Para quem ainda não assistiu ou quer revisitar essas histórias, esta é a última oportunidade antes da despedida:

"Crepúsculo" (2008) - disponível até 14 de agosto "A Saga Crepúsculo: Eclipse" (2010) - disponível até 14 de agosto "A Saga Crepúsculo: Amanhecer" – Parte 2 (2012) - disponível até 14 de agosto "Rugrats: O Filme" (1998) - disponível até 5 de agosto "O Grande Hotel Budapeste" (2014) - disponível até 11 de agosto "Sweet Home Alabama" (2002) - disponível até 29 de julho "Trem-Bala" (2022) - disponível até 9 de agosto "Mensagem para Você" (1998) - disponível até 12 de agosto "Razão e Sensibilidade" (1995) - disponível até 31 de julho "Back to Black" (2024) - disponível até 15 de agosto "O Dublê" (2024) - disponível até 1º de agosto "Mamma Mia!" (2008) - disponível até 23 de agosto "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo" (2018) - disponível até 23 de agosto "Batman Eternamente" (1995) - disponível até 12 de agosto "Cinquenta Tons de Cinza" (2015) - disponível até 3 de agosto "Cinquenta Tons Mais Escuros" (2017) - disponível até 3 de agosto "Idas e Vindas do Amor" (2010) - disponível até 12 de agosto "Norbit" (2007) - disponível até 5 de agosto "A Creche do Papai" (2003) - disponível até 31 de julho "Prometheus" (2012) - disponível até 15 de agosto "Duna: Parte Dois" - disponível até 20 de agosto

Por que filmes e séries são removidos da Netflix?

A Netflix renova constantemente seu catálogo conforme contratos de licenciamento chegam ao fim. Isso significa que alguns títulos podem voltar ao serviço no futuro, mas não há garantia de quando isso acontecerá.