Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Última chance: 21 filmes que serão removidos da Netflix em breve

A plataforma prepara uma nova rodada de remoções, incluindo sucessos do cinema, clássicos e produções queridas pelo público

Netflix: Entre os destaques estão todos os filmes da saga Crepúsculo, além de comédias, animações e dramas premiados (Imagem gerada por IA/Freepik)

Netflix: Entre os destaques estão todos os filmes da saga Crepúsculo, além de comédias, animações e dramas premiados (Imagem gerada por IA/Freepik)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de julho de 2026 às 20h15.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

O catálogo da Netflix está prestes a passar por mais uma grande renovação. Nos próximos dias, diversos filmes deixarão a plataforma, incluindo franquias de enorme sucesso, produções premiadas e clássicos que conquistaram diferentes gerações.

Para quem ainda não assistiu ou quer revisitar essas histórias, esta é a última oportunidade antes da despedida:

  1. "Crepúsculo" (2008) - disponível até 14 de agosto
  2. "A Saga Crepúsculo: Eclipse" (2010) - disponível até 14 de agosto
  3. "A Saga Crepúsculo: Amanhecer" – Parte 2 (2012) - disponível até 14 de agosto
  4. "Rugrats: O Filme" (1998) - disponível até 5 de agosto
  5. "O Grande Hotel Budapeste" (2014) - disponível até 11 de agosto
  6. "Sweet Home Alabama" (2002) - disponível até 29 de julho
  7. "Trem-Bala" (2022) - disponível até 9 de agosto
  8. "Mensagem para Você" (1998) - disponível até 12 de agosto
  9. "Razão e Sensibilidade" (1995) - disponível até 31 de julho
  10. "Back to Black" (2024) - disponível até 15 de agosto
  11. "O Dublê" (2024) - disponível até 1º de agosto
  12. "Mamma Mia!" (2008) - disponível até 23 de agosto
  13. "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo" (2018) - disponível até 23 de agosto
  14. "Batman Eternamente" (1995) - disponível até 12 de agosto
  15. "Cinquenta Tons de Cinza" (2015) - disponível até 3 de agosto
  16. "Cinquenta Tons Mais Escuros" (2017) - disponível até 3 de agosto
  17. "Idas e Vindas do Amor" (2010) - disponível até 12 de agosto
  18. "Norbit" (2007) - disponível até 5 de agosto
  19. "A Creche do Papai" (2003) - disponível até 31 de julho
  20. "Prometheus" (2012) - disponível até 15 de agosto
  21. "Duna: Parte Dois" - disponível até 20 de agosto

Por que filmes e séries são removidos da Netflix?

A Netflix renova constantemente seu catálogo conforme contratos de licenciamento chegam ao fim. Isso significa que alguns títulos podem voltar ao serviço no futuro, mas não há garantia de quando isso acontecerá.

Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmes

Mais de Pop

Travis Scott revela bastidores do novo álbum e promete superar os limites de 'Utopia'

Quando 'Toy Story 5' chega ao streaming? Veja a previsão para assistir em casa

O final do último 'Homem-Aranha': tudo o que você precisa lembrar antes de ver 'Um Novo Dia'

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' conquista os fãs nas primeiras sessões; veja as reações

Mais na Exame

Pop

Travis Scott revela bastidores do novo álbum e promete superar os limites de 'Utopia'

Esporte

Zidane poderá ganhar R$ 2,6 milhões mensais como treinador da França

ESG

Empresa americana escolhe Brasil para liderar sua expansão global no mercado de carbono

Ciência

O que é 'supercélula de tempestade', fenômeno que causou o tornado no Rio Grande do Sul?