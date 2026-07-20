Petrobras não sustenta Ibovespa, que cai com Vale; dólar também recua

O Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira, 20, em leve queda, ainda que próximo da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores diante da escalada das tensões no Oriente Médio e das incertezas sobre os próximos passos da política monetária brasileira em um cenário de pressão inflacionária vinda do petróleo. O principal índice da B3 fechou em leve queda de 0,20%, aos 173.371 pontos, em um pregão de baixo volume financeiro, com giro de R$ 15,8 bilhões, indicando fluxo reduzido de investidores estrangeiros.

O dólar à vista terminou o dia em baixa de 0,43%, cotado a R$ 5,089, favorecido pela valorização do petróleo, que tende a beneficiar moedas de países exportadores de commodities, como o real. A moeda americana oscilou entre R$ 5,081 e R$ 5,115 ao longo da sessão.

Entre as ações de maior peso do índice, a Vale (VALE3) caiu 1,38%, desempenho pior do que o recuo de 0,39% do minério de ferro no mercado internacional. Já a Petrobras acompanhou a recuperação do petróleo, com alta de 0,68% nas ações ordinárias (PETR3) e de 0,61% nas preferenciais (PETR4). Entre os grandes bancos, o desempenho foi misto ao longo da sessão.

Na ponta positiva do Ibovespa, a Brava Energia (BRAV3) liderou os ganhos, com alta de 2,10%, seguida pela Embraer (EMBR3), que avançou 1,88% após novos acordos anunciados pela subsidiária Eve.

Já entre as maiores perdas, a Yduqs (YDUQ3) recuou 5,11%, seguida por Assaí (ASAI3), que caiu 4,24%, e Braskem (BRKM5), com baixa de 4,04%.

Petróleo sobe com nova escalada da guerra no Oriente Médio

No cenário internacional, os investidores seguiram monitorando os desdobramentos da guerra entre Estados Unidos e Irã. Além de uma nova rodada de ataques americanos contra alvos iranianos, o conflito ganhou um novo capítulo após os houthis do Iêmen, aliados de Teerã, anunciarem um bloqueio naval à Arábia Saudita, ampliando os riscos para a oferta global de petróleo.

O Estreito de Ormuz, rota estratégica para cerca de um quinto do petróleo transportado no mundo, permanece fechado, assim como os portos iranianos. Enquanto mediadores tentam negociar uma trégua temporária de dez dias, o presidente Donald Trump voltou a endurecer o discurso e afirmou que o Irã pagará "mil vezes mais" pela morte de militares americanos.

Com isso, os contratos futuros do petróleo aceleraram os ganhos no fim da sessão. O Brent para setembro avançou 1,27%, encerrando o dia a US$ 89,22 por barril. Já o WTI para agosto subiu 0,90%, para US$ 83,23.

Wall Street fecha em baixa com foco na guerra

Em Nova York, os principais índices acionários encerraram o pregão em queda moderada, refletindo a cautela dos investidores diante da continuidade da guerra no Oriente Médio, apesar do desempenho misto das gigantes de tecnologia.

O Dow Jones caiu 0,59%, aos 51.839,26 pontos. O S&P 500 recuou 0,19%, aos 7.443,28 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,05%, encerrando aos 25.508,07 pontos.

Entre as big techs, Microsoft avançou 2,15% e Alphabet ganhou 1,51%. Na direção contrária, Apple caiu 2,14%, Oracle recuou 3,98% e Dell perdeu 3,65%, limitando uma recuperação mais consistente do setor de tecnologia.