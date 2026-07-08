Agro, alimentos e empresas: quem perde e quem ganha com o El Niño

O El Niño ainda nem começou, mas já entrou na conta do mercado. O fenômeno climático, associado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, deve se consolidar entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 e deixou de ser um risco distante para se tornar o cenário-base das projeções de bancos e investidores.

A avaliação é do Santander, que vê o fenômeno climático como um fator capaz de pressionar a inflação de alimentos, afetar a produção agrícola e provocar uma redistribuição de ganhos e perdas entre empresas listadas na Bolsa brasileira (B3).

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) estima 63% de probabilidade de um evento muito forte nesse período, segundo análise divulgada em junho, e há projeções que apontam para um fenômeno “superforte”.

Em relatório divulgado pela equipe de estratégia para ações da América Latina, liderada por Aline de Souza Cardoso, ao lado de Andres Soto e Ulises Argote, o banco afirma que o El Niño deve ser encarado como uma oportunidade de seleção de ações, e não como um evento negativo para todo o mercado.

"O El Niño 2026/27 agora é um cenário climático-base, e não mais um risco distante. O impacto deve ser visto como uma oportunidade regional, setorial e de dispersão entre ações, e não como um sinal amplo para os índices", dizem os analistas.

Segundo o Santander, o Brasil deve registrar um impacto macroeconômico relativamente limitado, mas com efeitos relevantes sobre alguns setores, especialmente o agronegócio.

Entre as companhias brasileiras analisadas, a SLC Agrícola, conhecida pela atuação em soja, milho e algodão no Cerrado, aparece como uma das mais expostas aos riscos do fenômeno.

Segundo o banco, temperaturas mais elevadas e alterações no regime de chuvas podem prejudicar o plantio, o desenvolvimento das lavouras e a produtividade.

"A SLC Agrícola é a empresa mais exposta. A variabilidade das chuvas pode reduzir a produção agrícola e pressionar os resultados", diz o relatório.

A Minerva, que produz carne, também aparece entre as empresas com viés negativo. O Santander aponta que condições mais secas em regiões pecuárias podem atrasar a recomposição dos rebanhos e manter elevados os custos do gado por mais tempo.

No setor de logística, Rumo e Hidrovias do Brasil também figuram entre as companhias mais sensíveis ao clima.

Segundo o banco, a redução do nível dos rios no Norte pode comprometer a navegação, enquanto problemas climáticos nas regiões produtoras podem reduzir o volume transportado de grãos.

"Fluxos menores de grãos e redução da navegabilidade dos rios podem afetar operações logísticas e receitas", afirmam os analistas.

No Brasil, os impactos variam de acordo com a região. Enquanto o Sul tende a registrar chuvas acima da média, áreas do Norte e do Nordeste podem enfrentar períodos mais secos. Essa combinação afeta o calendário agrícola e deve afetar as empresas, avalia o banco.

O último evento forte, entre 2023 e 2024, provocou secas severas na Amazônia e enchentes históricas no Sul, com reflexos sobre a agricultura e o abastecimento.

Comida mais cara

Para o Santander, o principal efeito econômico do El Niño no Brasil não deve ocorrer sobre o crescimento do PIB, mas sobre os preços dos alimentos.

O relatório estima que, em um cenário de El Niño forte, a inflação cheia pode receber um impacto adicional de 0,35 ponto percentual, enquanto a inflação de alimentos pode subir 2,4 pontos percentuais.

Já em um cenário severo, os efeitos seriam ainda maiores: alta de 0,5 ponto percentual no IPCA e de 3 pontos percentuais na inflação dos alimentos.

"Para o Brasil, o principal impacto macroeconômico é um efeito moderado sobre a inflação de alimentos, com impacto limitado sobre o PIB", afirma o banco.

Os economistas observam que o Sul tende a registrar excesso de chuvas, enquanto Norte e Nordeste ficam mais sujeitos à seca. Essa distribuição desigual dos efeitos torna a agricultura brasileira especialmente sensível ao fenômeno.