Alerta do Inmet prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e granizo em SC

Previsão indica chuva de até 100 mm, rajadas de vento, queda de granizo e risco de alagamentos, destelhamentos e falta de energia (Freepik)
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Publicado em 11 de julho de 2026 às 10h15.
A previsão do tempo para Santa Catarina indica um fim de semana de instabilidade em todas as regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil de Santa Catarina emitiram alertas para este sábado, 11, com previsão de chuva intensa, temporais, rajadas de vento de até 100 km/h, queda de granizo e risco de alagamentos.
Os avisos abrangem os 295 municípios catarinenses e foram classificados entre os níveis de perigo e perigo potencial, conforme a intensidade prevista para cada região.
O alerta de maior severidade emitido pelo Inmet prevê acumulados de 30 a 60 milímetros de chuva por hora, podendo atingir 100 milímetros ao longo do dia. A previsão também inclui ventos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
O aviso contempla as regiões:
Segundo o instituto, há risco de:
Além do alerta mais intenso para a previsão do tempo em SC, o Inmet também mantém um aviso de perigo potencial, válido durante o sábado, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulados de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
Embora apresente menor grau de severidade, o aviso também indica possibilidade de alagamentos pontuais, interrupções no fornecimento de energia, queda de galhos e prejuízos para áreas agrícolas.
De acordo com a Defesa Civil do estado, a mudança nas condições do tempo é provocada pela formação e pelo lento deslocamento de uma frente fria sobre Santa Catarina.
A chuva começou a avançar pelo Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul ainda na manhã de sexta-feira, 10, antes de atingir a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Planalto Norte ao longo do dia.
Para este sábado, a previsão é de chuva acompanhada por descargas elétricas em diversas regiões, com possibilidade de temporais isolados, rajadas de vento e granizo, principalmente entre o Grande Oeste e o Norte catarinense.