Após ataques, Damares Alves deixa equipe que elaborava plano de governo de Flávio

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) decidiu deixar a equipe responsável por auxiliar na elaboração do plano de governo do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). A parlamentar afirmou que tomou a decisão após ser alvo de ataques de integrantes da direita em meio à crise envolvendo o senador e Michelle Bolsonaro.

Em entrevista ao Metrópoles, Damares disse que considera concluída sua participação na fase inicial dos trabalhos e afirmou que poderá voltar a colaborar caso Flávio Bolsonaro seja eleito.

"Já fiz o que era preciso no primeiro momento. Depois a gente volta a ajudar no governo de transição", declarou.

Damares diz que foi alvo de ataques

A senadora afirmou que passou a ser atacada por pessoas ligadas ao campo político da direita durante a crise entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Segundo ela, o senador não voltou a procurá-la desde o agravamento do episódio.

"Ele está correndo", afirmou ao comentar a ausência de contato.

Damares havia sido convidada para contribuir com a elaboração das propostas relacionadas à área de direitos humanos no plano de governo do pré-candidato.

Senadora denunciou ameaças contra a família

No início de julho, durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, presidida por ela, Damares afirmou ter sido vítima de uma série de ataques nas redes sociais após a crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.

Segundo a parlamentar, as ameaças extrapolaram o debate político e passaram a atingir sua família. Ela relatou que pessoas publicaram mensagens e montagens com ameaças de morte contra sua filha.

Após o pronunciamento, Damares informou que a bancada feminina do Senado passou a discutir medidas institucionais para enfrentar casos recentes de violência política contra mulheres, independentemente de manifestação formal das vítimas.