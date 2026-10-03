É proibido dar carona para votar? Veja o que diz a lei nas eleições

Dar carona para alguém ir votar pode parecer um gesto comum, mas a legislação eleitoral estabelece restrições para o transporte de eleitores no dia da votação. As regras têm como objetivo evitar que veículos sejam usados por candidatos ou terceiros para pressionar eleitores ou influenciar sua escolha.

O transporte irregular de eleitores e o fornecimento de alimentação nessas condições podem configurar crime eleitoral, e não apenas uma infração administrativa. Segundo a legislação, quem descumpre essas regras está sujeito a pena de quatro a seis anos de reclusão, além de multa.

A proibição, porém, não vale para todo tipo de deslocamento. Há exceções previstas na legislação, além de serviços de transporte que podem funcionar normalmente durante o pleito.

Quem pode dar carona para votar?

O transporte particular de eleitores para fins eleitorais é proibido no dia da votação. A exceção é o deslocamento de familiares até o local de votação em veículo particular.

A regra busca impedir que candidatos ou outras pessoas utilizem o transporte como uma forma de interferir na liberdade de escolha do eleitor.

Táxi e aplicativo podem funcionar normalmente

Os serviços regulares de transporte remunerado, como táxis e motoristas de aplicativos, podem continuar operando no dia da eleição.

O mesmo vale para ônibus de linhas intermunicipais e interestaduais que já fazem seus trajetos regularmente. A restrição se aplica ao transporte organizado ou fretado especificamente para levar eleitores às urnas.

Transporte público pode ser gratuito

O transporte público urbano pode ser disponibilizado gratuitamente no dia da eleição para facilitar o deslocamento da população até os locais de votação.

Nesse caso, porém, o serviço deve ser oferecido de maneira igual a todos. Também é proibida a utilização dos veículos para divulgar propaganda de candidatos ou partidos.

Restrição começa antes da votação

As regras não se restringem apenas ao período em que as urnas estão abertas. A legislação estabelece restrições ao transporte irregular de eleitores desde o dia anterior até o dia seguinte à eleição.

As exceções previstas em lei continuam permitidas durante esse período.

Justiça Eleitoral organiza transporte em áreas rurais

Eleitores que vivem em regiões rurais têm direito ao transporte gratuito organizado pela Justiça Eleitoral. A legislação também garante transporte adequado e sem custo para moradores de territórios indígenas, comunidades quilombolas e outros povos tradicionais.

O objetivo é permitir que pessoas que vivem em áreas de difícil acesso também possam chegar aos locais de votação.

Pessoas com deficiência também têm direito a transporte

As normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem regras específicas para garantir o deslocamento de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

O atendimento busca assegurar que essas pessoas consigam chegar aos locais de votação com segurança e acessibilidade.

Transporte não pode vir acompanhado de comida

Também é proibido que candidatos, partidos ou pessoas físicas ofereçam alimentação a eleitores como parte de uma ação vinculada ao transporte.

Em situações de extrema necessidade, como em regiões rurais isoladas, a distribuição de alimentos fica sob responsabilidade exclusiva da Justiça Eleitoral.