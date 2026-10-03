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Mais de 40 mil brasileiros na Espanha poderão votar nas eleições presidenciais

Madri e Barcelona terão locais de votação para eleitores brasileiros; ao todo, mais de 918 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país

Eleições 2026: 918.876 brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar (TSE/Flickr)

Eleições 2026: 918.876 brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar (TSE/Flickr)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10h29.

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Mais de 40 mil brasileiros que vivem na Espanha poderão votar neste domingo, 4, nas eleições presidenciais do Brasil. Em Madri e Barcelona, únicos locais de votação, 40.817 eleitores estão habilitados a escolher quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Para a votação de brasileiros que vivem no exterior, o país enviará cerca de 1.400 urnas eletrônicas para 134 países. Ao todo, serão 186 cidades com locais de votação, segundo dados fornecidos pela Embaixada do Brasil na Espanha à Agência EFE.

A Europa concentra a maior parcela dos brasileiros aptos a votar fora do país. São 413.960 eleitores, de um total de 918.876 brasileiros residentes no exterior.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou levemente a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo primeiro turno.

Lula aparece com 42% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38% no 1º turno, de acordo com o levantamento. Caso nenhum candidato obtenha a maioria dos votos no primeiro turno, um segundo turno está previsto para 25 de outubro.

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