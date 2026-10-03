Mais de 40 mil brasileiros na Espanha poderão votar nas eleições presidenciais

Mais de 40 mil brasileiros que vivem na Espanha poderão votar neste domingo, 4, nas eleições presidenciais do Brasil. Em Madri e Barcelona, únicos locais de votação, 40.817 eleitores estão habilitados a escolher quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Para a votação de brasileiros que vivem no exterior, o país enviará cerca de 1.400 urnas eletrônicas para 134 países. Ao todo, serão 186 cidades com locais de votação, segundo dados fornecidos pela Embaixada do Brasil na Espanha à Agência EFE.

A Europa concentra a maior parcela dos brasileiros aptos a votar fora do país. São 413.960 eleitores, de um total de 918.876 brasileiros residentes no exterior.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou levemente a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo primeiro turno.

Lula aparece com 42% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38% no 1º turno, de acordo com o levantamento. Caso nenhum candidato obtenha a maioria dos votos no primeiro turno, um segundo turno está previsto para 25 de outubro.