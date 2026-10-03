Pesquisa para presidente PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 43%, dos votos válidos

A pesquisa PoderData/Aya, realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tecnicamente empatados na disputa pela presidência no primeiro turno das eleições de outubro.

Considerando apenas os votos válidos — cálculo que desconsidera as intenções de voto em branco ou nulo e os eleitores indecisos —, Lula aparece com 45%, enquanto Flávio registra 43%. Como a margem de erro do levantamento é de 1,5 ponto percentual, os dois estão dentro da faixa de empate técnico.

Quem aparece atrás de Lula e Flávio

Augusto Cury (Avante) aparece na terceira posição, com 4% dos votos válidos. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada.

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Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Já Clariana Barão (Democracia Cristã), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.

Somados, os candidatos que aparecem depois dos dois primeiros colocados alcançam 13% dos votos válidos.

Lula tem 42% nos votos totais

Quando a pesquisa considera também os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo e aqueles que ainda não sabem em quem votar, os números ficam próximos: Lula registra 42% das intenções de voto, contra 41% de Flávio.

Na rodada anterior, realizada de 20 a 23 de setembro, Lula tinha 41%, enquanto Flávio aparecia com 39%. Portanto, os dois oscilaram positivamente desde o levantamento anterior.

Como a pesquisa foi feita

O levantamento foi realizado pelo PoderData, empresa pertencente ao grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. A divulgação da pesquisa teve parceria com o Aya Bancah.

As entrevistas ocorreram entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Ao todo, foram ouvidos 4.000 eleitores em 786 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.