Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Dino exige aos Três Poderes campanha sobre transparência de emendas

Ministro do STF decidiu que peças devem trazer canais de informações sobre verbas parlamentares

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16h09.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs uma obrigação ao governo federal: a execução de uma campanha publicitária voltada para a promoção da clareza e do rastreamento das emendas parlamentares. A medida se estende, também, aos veículos de comunicação tanto do Congresso quanto do Judiciário.

Tais campanhas devem ser transmitidas no período de dezembro de 2025 a março de 2026, e seu propósito é divulgar "os canais de acesso a informações e como acompanhar a destinação das citadas emendas".

Dino salientou que "conteúdos das veiculações, os desenhos das campanhas, a frequência das inserções e demais detalhes técnicos serão fixados pelas equipes responsáveis de cada Poder". No entanto, há a exigência de que os materiais utilizem "linguagem simples e acessível, estimulando a consulta às informações e a denúncia contra eventuais falhas ou ilegalidades".

Esta determinação se insere no contexto da ação na qual, em 2022, o STF declarou o inconstitucional o mecanismo conhecido como orçamento secreto. Dino assumiu a relatoria deste processo, sucedendo à ministra Rosa Weber após sua aposentadoria, e desde então tem proferido diversas decisões que demandam maior transparência na aplicação desses fundos. O ministro ainda é responsável pela relatoria de outros três processos relacionados a emendas, que ainda aguardam julgamento.

Acompanhe tudo sobre:PublicidadeAnúncios publicitáriosCongressoSupremo Tribunal Federal (STF)Governo Lula

Mais de Brasil

CNH sem autoescola: quando a medida deve entrar em vigor?

'Taxa das blusinhas': número de consumidores que deixaram de fazer compras salta 192%

Pagamento do INSS de outubro começa hoje; veja o calendário completo

Paraná Pesquisas: Lula aparece à frente de todos em cenários de 2º turno

Mais na Exame

Negócios

Como esses dois empresários ficaram US$ 50 bi mais ricos — sem mudar de cargo

Exame IN

UBS dá compra para RD Saúde. Mercado está subestimando 'efeito Mounjaro'

Tecnologia

183 milhões de e-mails e senhas foram expostos, diz especialista

Carreira

Brasileira de 22 anos é a 1ª a ganhar Bolsa Rhodes para estudar em Oxford