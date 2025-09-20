O Dia do Gaúcho é comemorado em 20 de setembro e, neste ano, a data caiu em um sábado. O feriado estadual do Rio Grande do Sul homenageia o início da Revolta Farroupilha, em 20 de setembro de 1835.

A celebração exalta a cultura e os costumes do Estado com festas e desfiles em muitos municípios.

O Dia do Gaúcho marca o começo da revolta republicana contra o Império, que à época estava instalado no Rio de Janeiro, dando início à Guerra dos Farrapos, que duraria até 1845.

O que aconteceu no Dia do Gaúcho

A Revolta Farroupilha foi o conflito regional mais longo da história do Brasil.

O movimento começou em 1835, no Rio Grande do Sul, motivado pela insatisfação dos fazendeiros gaúchos com os altos impostos cobrados pelo Império sobre o charque, principal produto da economia local.

O conflito uniu líderes republicanos, estancieiros e militares em torno da ideia de maior autonomia política e econômica para a região.

Durante a Revolta Farroupilha, chegou-se a proclamar a República Rio-Grandense, como símbolo de resistência contra o governo central.

O fim da guerra ocorreu em 1845, com o acordo conhecido como Paz de Ponche Verde.

O tratado garantiu anistia aos revoltosos e algumas concessões econômicas, mas manteve o Rio Grande do Sul integrado ao Brasil.

Hoje, a Revolta Farroupilha é lembrada como símbolo da identidade gaúcha e da luta por liberdade.