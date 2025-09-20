Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Dia do Gaúcho: por que 20 de setembro é considerado feriado no Rio Grande do Sul

Data marca os 190 anos do início da Revolta Farroupilha e se tornou símbolo da identidade gaúcha e da luta por liberdade

Dia do Gaúcho: A data é marcada por diversos desfiles ao redor do estado e recorda o início a Revolução Farroupilha em 20 de setembro de 1835

Dia do Gaúcho: A data é marcada por diversos desfiles ao redor do estado e recorda o início a Revolução Farroupilha em 20 de setembro de 1835

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11h09.

O Dia do Gaúcho é comemorado em 20 de setembro e, neste ano, a data caiu em um sábado. O feriado estadual do Rio Grande do Sul homenageia o início da Revolta Farroupilha, em 20 de setembro de 1835.

A celebração exalta a cultura e os costumes do Estado com festas e desfiles em muitos municípios.

O Dia do Gaúcho marca o começo da revolta republicana contra o Império, que à época estava instalado no Rio de Janeiro, dando início à Guerra dos Farrapos, que duraria até 1845.

O que aconteceu no Dia do Gaúcho

A Revolta Farroupilha foi o conflito regional mais longo da história do Brasil.

O movimento começou em 1835, no Rio Grande do Sul, motivado pela insatisfação dos fazendeiros gaúchos com os altos impostos cobrados pelo Império sobre o charque, principal produto da economia local.

O conflito uniu líderes republicanos, estancieiros e militares em torno da ideia de maior autonomia política e econômica para a região.

Durante a Revolta Farroupilha, chegou-se a proclamar a República Rio-Grandense, como símbolo de resistência contra o governo central.

O fim da guerra ocorreu em 1845, com o acordo conhecido como Paz de Ponche Verde.

O tratado garantiu anistia aos revoltosos e algumas concessões econômicas, mas manteve o Rio Grande do Sul integrado ao Brasil.

Hoje, a Revolta Farroupilha é lembrada como símbolo da identidade gaúcha e da luta por liberdade.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do SulFeriadosExame-sul

Mais de Brasil

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que opinará pela rejeição do texto

O futuro do aeroporto Galeão: Anac abre consulta pública para nova concessão com venda assistida

Governo de SP abre consulta pública de PPP de R$ 2,5 bi para construção de moradias no centro

'As condições são inaceitáveis', diz Padilha ao desistir de viagem aos EUA após restrições de Trump

Mais na Exame

Future of Money

2025 é um ano divisor de águas para a segurança no mercado de criptoativos?

Negócios

Quais são as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul? Veja quanto elas faturam

Casual

Stellantis lança bateria para carros elétricos com economia de até 10%

Tecnologia

Neuralink inicia ensaio de implante que transforma pensamento em texto e projeta lançamento em 2030