Defesa Civil emite alerta severo para chuva forte em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta quinta-feira, 15 de janeiro, um alerta severo de chuva forte e persistente na capital paulista. Segundo o comunicado, o Centro e as regiões Norte e Sul estão em estado de atenção, e o temporal pode atingir áreas vizinhas.

O órgão também alertou para possibilidade de rajada de ventos, raios e queda de granizo nessas regiões.

Por causa do temporal, vários bairros da capital e municípios da Grande São Paulo já enfrentam queda de energia, cerca de 26.260. Segundo Mapa da Energia da Enel, 19.998 imóveis em São Paulo estão sem luz. A segunda cidade mais afetada é São Caetano do Sul, com 2.065 imóveis, e em seguida aparece Mauá, com 1.512.

Áreas de instabilidade atmosférica associadas ao calor e à elevada umidade já provocam chuvas intensas em diferentes regiões da capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os temporais ocorrem de forma lenta e isolada, com forte intensidade, principalmente nas zonas Norte e Leste.

Atenção com alagamentos

O CGE reforçou também o alerta para risco elevado de alagamentos, transbordamentos de córregos e rios menores, além de quedas de árvores e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis, agravados pelo solo encharcado após vários dias consecutivos de chuva.

Previsão para os próximos dias

A previsão indica continuidade das chuvas em São Paulo ao longo da semana, com maior concentração entre as tardes e noites. A chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista, prevista entre domingo, 18, e segunda-feira, 19, deve amenizar o calor registrado nos últimos dias, informou o CGE.

Para esta sexta-feira, 16, as condições atmosféricas permanecem semelhantes aos dias anteriores. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima alcança os 28°C. A umidade relativa do ar oscila entre 65% e 95%. A partir da tarde, áreas de instabilidade voltam a provocar pancadas de chuva com intensidade forte, acompanhadas por rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo. Há risco de alagamentos, transbordamento de córregos e queda de árvores.

No sábado, 17, o dia começa com sol entre nuvens e mínima ao redor dos 19°C. Durante a tarde, o tempo fica abafado e úmido, com máxima de 28°C. As chuvas ocorrem entre o meio da tarde e o início da noite, com intensidade moderada a forte, sem área específica de maior incidência.