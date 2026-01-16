Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte em São Paulo nesta sexta-feira

A Defesa Civil emitiu alerta severo de chuva forte para todas as regiões da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira, 16 de janeiro. Segundo o comunicado, há possibilidade rajada de ventos, raios e queda de granizo.

Em meio ao temporal, o Mapa da Enel aponta que 34.673 imóveis estão sem luz no estado de São Paulo até as 17h30. A maioria dos afetados está na capital paulista, com 23.167 residências sem eletricidade no momento. Em seguida, aparece o município de Cotia, com 3.197, e São Bernardo do Campo, com 2.038.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a capital permanece com instabilidade provocada pelo calor e pela elevada umidade do ar. As chuvas ocorrem de forma isolada e com intensidades variadas, entre leve, moderada e forte.

O radar meteorológico do CGE informa que chove fraco em grande parte da Zona Leste, com exceção das regiões de Vila Prudente e São Mateus, onde a precipitação é forte. Na Zona Sul, a chuva intensa se concentra em Parelheiros.

Nas próximas horas, a tendência é de tempo instável. Novas áreas de chuva forte, atualmente sobre os municípios de Jundiaí, Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus, devem avançar em direção à capital, atingindo inicialmente a Zona Norte.

*Em atualização.