Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte em São Paulo nesta sexta-feira

De acordo com órgão, há possibilidade rajada de ventos, raios e queda de granizo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17h30.

Última atualização em 16 de janeiro de 2026 às 17h38.

Tudo sobreMeteorologia
Saiba mais

A Defesa Civil emitiu alerta severo de chuva forte para todas as regiões da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira, 16 de janeiro. Segundo o comunicado, há possibilidade rajada de ventos, raios e queda de granizo.

Em meio ao temporal, o Mapa da Enel aponta que 34.673 imóveis estão sem luz no estado de São Paulo até as 17h30. A maioria dos afetados está na capital paulista, com 23.167 residências sem eletricidade no momento. Em seguida, aparece o município de Cotia, com 3.197, e São Bernardo do Campo, com 2.038.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a capital permanece com instabilidade provocada pelo calor e pela elevada umidade do ar. As chuvas ocorrem de forma isolada e com intensidades variadas, entre leve, moderada e forte.

O radar meteorológico do CGE informa que chove fraco em grande parte da Zona Leste, com exceção das regiões de Vila Prudente e São Mateus, onde a precipitação é forte. Na Zona Sul, a chuva intensa se concentra em Parelheiros.

Nas próximas horas, a tendência é de tempo instável. Novas áreas de chuva forte, atualmente sobre os municípios de Jundiaí, Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus, devem avançar em direção à capital, atingindo inicialmente a Zona Norte.

*Em atualização.

Acompanhe tudo sobre:MeteorologiaChuvasSão Paulo capitalEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Secretaria de Saúde do DF reorganiza escalas para garantir atendimento a Bolsonaro

Dino cobra Casa Civil sobre mecanismo de transparência de emendas

Cidade de SP assinará PPP de R$ 717 mi para reforma do Parque Dom Pedro II

Anvisa determina a suspensão de glitter comestível e folhas de ouro por plástico na fórmula

Mais na Exame

Pop

Que horas começa o BBB 26 hoje? Veja a programação

Um conteúdo SBT News

Secretaria de Saúde do DF reorganiza escalas para garantir atendimento a Bolsonaro

Economia

Lula afirma que salário mínimo de R$ 1.621 é baixo: 'Vamos trabalhar para que melhore'

Um conteúdo Bússola

Como a IA pode beneficiar as micro e pequenas empresas