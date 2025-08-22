Veranico traz calor de até 38 °C no Brasil neste fim de semana; veja cidades mais quentes

O veranico que atua sobre o Brasil até a próxima segunda-feira, dia 25, terá seu ponto mais intenso neste fim de semana, segundo o portal Climatempo.

Nesta onda de calor fora de época, o Centro-Oeste e Norte lideram o calor. Mato Grosso, Rondônia e Tocantins registram os maiores extremos, com termômetros acima dos 37 °C em várias cidades.

Entre os destaques, aparecem Várzea Grande, Barão de Melgaço, Poconé e Cuiabá (MT), todas com previsão de máxima em torno de 38 °C. Em Rondônia, Porto Velho deve alcançar 37 °C, enquanto no Mato Grosso do Sul, Ladário se aproxima dos 37 °C.

As 10 cidades mais quentes

• Várzea Grande (MT): 38 °C

• Barão de Melgaço (MT): 38 °C

• Santo Antônio do Leverger (MT): 38 °C

• Araguacema (TO): 38 °C

• Poconé (MT): 38 °C

• Cuiabá (MT): 38 °C

• Ladário (MS): 37 °C

• Porto Velho (RO): 37 °C

• Araputanga (MT): 37 °C

• Porto dos Gaúchos (MT): 37 °C

Sudeste também sob forte aquecimento

Em São Paulo, o calor predomina especialmente no interior. Cidades do noroeste paulista, como Andradina, Votuporanga, Araçatuba e São José do Rio Preto, devem registrar máximas de até 36 °C.

As 10 cidades mais quentes em SP (sábado)

Andradina (36 °C), Votuporanga (35 °C), Rosana (35 °C), Dracena (35 °C), Araçatuba (35 °C), Fernandópolis (35 °C), São José do Rio Preto (35 °C), Jales (35 °C), Ibirá (35 °C) e Pontal (34 °C).

No Rio de Janeiro, o calor também se espalha. A capital fluminense pode atingir 35 °C, enquanto cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e São João de Meriti, devem marcar 32°C.

As 10 cidades mais quentes no RJ

Rio de Janeiro (35 °C), Volta Redonda (32 °C), São João de Meriti (32 °C), Itaboraí (32 °C), Nova Iguaçu (32 °C), Duque de Caxias (31 °C), Mangaratiba (30 °C), Rio das Ostras (29 °C), Angra dos Reis (29 °C) e Macaé (29 °C).

Virada do tempo no domingo

Apesar do calorão, a atmosfera já começa a mudar no domingo, 24. A aproximação de uma frente fria pelo Sul do país enfraquece o bloqueio atmosférico que mantém o veranico. Essa virada favorece a mudança nos ventos para quadrante sul, reduzindo as temperaturas máximas em boa parte do Centro-Oeste e Sudeste.

Importante destacar que a frente fria não traz frio intenso de imediato, mas garante alívio no calorão, especialmente nas tardes que vinham registrando temperaturas acima da média.