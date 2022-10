Debate na Globo: veja horário, como assistir online e as regras para Lula e Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão participar nesta sexta-feira, 28, do último debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República. O evento é organizado pela TV Globo.

No primeiro turno, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,20%, na votação do primeiro turno, realizado no domingo, 2. Veja os detalhes do resultado

Este é o segundo debate do segundo turno. No dia 16 de outubro, Lula e Bolsonaro se encontraram no evento organizado pela Band em parceira com um pool de veículos de comunicação. Corrupção, orçamento e pandemia foram os principais temas do debate. Veja como foi o debate entre Lula e Bolsonaro na Band.

O segundo turno da eleição de 2022 acontece neste domingo, 30. Além da disputa presidencial, 12 estados terão segundo turno para governador.

Qual horário do debate na Globo hoje?

O debate presidencial na TV Globo acontece após a novela "Travessia", às 21h30, e será mediado por Willian Bonner.

Como assistir ao vivo o debate entre Lula e Bolsonaro na Globo?

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo. O portal G1 também irá transmitir o debate ao vivo.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Quando Lula e Bolsonaro podem pedir direito de resposta?

Segundo as regras do debate, os candidatos poderão pedir direito de resposta caso se sintam ofendidos pelo adversário. É necessário levantar a mão, em silêncio, para solicitar.

O pedido será analisado pela produção da Globo. Caso seja atendido, o presidenciável terá um minuto para rebater o adversário.

Quais são as regras do debate da Globo entre Lula e Bolsonaro?

O debate sera dividido em quatro blocos.

O primeiro bloco será de tema livre. Cada candidato terá 15 minutos e poderá usar da forma que preferir. Jair Bolsonaro começa falando.

O segundo bloco terá 20 minutos de debate com temas determinados, que será dividido em duas rodadas. Cada candidato irá escolher um tema por rodada que foi definido pelo jornalismo da TV Globo. Os candidatos terão cinco minutos de fala por rodada.

O terceiro bloco será de tema livre. Cada candidato terá 15 minutos e poderá usar da forma que preferir. Luiz Inácio Lula da Silva começa neste bloco.

O quarto bloco terá 20 minutos e será novamente de temas definidos. As regras serão as mesmas do segundo bloco. Neste bloco, os candidatos terão 1 minuto e 30 segundos para considerações finais.

Os candidatos estarão em embate direto durante 60 minutos.

Os candidatos estarão livres para fazerem as perguntas que desejarem nos blocos de tema livre.

Os candidatos deverão controlar o tempo disponível para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

Como assistir online o debate presidencial na Globo

O debate presidencial entre Lula e Bolsonaro será transmitido ao vivo pelo portal G1 e pelo Globoplay. No computador, a forma mais fácil de assistir ao debate é pelo site do Globoplay. Siga o passo a passo para acessar:

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir o debate.

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir o debate com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir online o debate na Globo pelo celular

O debate presidencial entre Lula e Bolsonaro será transmitido ao vivo pelo portal G1 e pelo Globoplay. Pelo celular, para assistir ao debate da TV Globo, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui).

- Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui). Passo 2 - Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo;

- Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo; Passo 3 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir o debate.

LEIA TAMBÉM: