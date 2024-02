Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações horário do jogo pelo Cariocão

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo, 4, às 19h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Vivendo bom momento na temporada, o Flamengo entra em campo buscando a segunda vitória consecutiva. A equipe venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2x0 na rodada passada, partida que marcou o retorno de Gabigol ao time.

Do outro lado, o Vasco vem de derrota para o Nova Iguaçu por 2x0 e precisa vencer o rival para seguir firme em busca do título da competição.

Escalação do Vasco contra o Flamengo

Léo Jardim, Robert Rojas (Puma Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, De Lucca e Praxedes; Rossi (Payet), David e Vegetti (Rayan)

Escalação do Flamengo contra o Vasco

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro (Gabigol)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo de Vasco e Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 19h, entre Vasco e Flamengo terá transmissão ao vivo no SBT (RJ) e CazéTV (YouTube).

Como assistir online Vasco x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do canal Cazé TV pelo YouTube.

Qual é o próximo jogo do Vasco ?

07/02 - Flamengo x Botafogo - Carioca

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?