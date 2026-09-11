Datafolha no Rio: Paes lidera corrida ao governo com 43%, e Ruas tem 25%

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo do estado com 43% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. O candidato aparece à frente de Douglas Ruas (PL), que tem 25%.

Na pesquisa anterior, realizada em 21 de agosto, Paes tinha 41%, enquanto Ruas registrava 19%. Com isso, a vantagem do ex-prefeito sobre o candidato do PL passou de 22 para 18 pontos percentuais, apesar do crescimento de Ruas no período.

Anthony Garotinho (Republicanos), que teve sua candidatura barrada nesta sexta-feira, parece em terceiro lugar, com 10% das intenções de voto, seguido por Coronel Busnello (Missão), William Siri (PSOL) e André Marinho (Novo), todos com 2%.

Veja os resultados do primeiro turno

Eduardo Paes (PSD): 43% — eram 41%

— eram 41% Douglas Ruas (PL): 25% — eram 19%

— eram 19% Anthony Garotinho (Republicanos): 10% — eram 9%

— eram 9% Coronel Busnello (Missão): 2% — era 2%

— era 2% William Siri (PSOL): 2% — eram 2%

— eram 2% André Marinho (Novo): 2% — era 2%

— era 2% Cyro Garcia (PSTU): 1% — eram 2%

— eram 2% Juliete (UP): 1% — eram 2%

— eram 2% Luan Monteiro (PCO): 1% — era 1%

— era 1% Indecisos: 3% — eram 4%

— eram 4% Branco, nulo ou não vai votar: 9% — eram 16%

Anthony Garotinho aparece no levantamento apesar de ter tido o registro de candidatura indeferido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A Corte considerou que o ex-governador está com os direitos políticos suspensos por oito anos em razão de uma condenação definitiva por improbidade administrativa.

Garotinho ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Paes também lidera nos votos válidos

Quando são excluídos os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos, Paes chega a 49% dos votos válidos, enquanto Ruas tem 28%. Garotinho aparece com 11%.

Veja os números:

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 28%

Anthony Garotinho (Republicanos): 11%

Coronel Busnello (Missão): 3%

William Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

Juliete (UP): 2%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes também aparece na primeira posição, com 29% das intenções de voto. Na rodada anterior, o ex-prefeito tinha 21%.

Douglas Ruas passou de 8% para 13%, enquanto Garotinho foi de 3% para 4%. William Siri manteve 1%.

O número de eleitores indecisos caiu de 52% para 40%. A parcela que declarou voto branco, nulo ou nenhum candidato passou de 11% para 7%.

Paes vence Ruas em eventual segundo turno

O Datafolha também testou, pela primeira vez, um cenário de segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Paes aparece com 54% das intenções de voto, contra 34% de Ruas.

Outros 10% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 2% estão indecisos.

Entre os eleitores que declararam voto em Garotinho no primeiro turno, há divisão no eventual segundo turno: 41% dizem que votariam em Paes e 41%, em Ruas. Outros 14% escolheriam branco ou nulo e 3% permanecem indecisos.

Rejeição

Garotinho continua sendo o candidato mais rejeitado pelos eleitores. Ao todo, 44% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, ante 45% na pesquisa anterior.

Paes aparece com 28% de rejeição, seguido por Ruas, com 23%. Cyro Garcia tem 19%, William Siri, 17%, Coronel Busnello e Juliete, 14% cada, André Marinho, 13%, e Luan Monteiro, 11%.

Como foi feita a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09217/2026.