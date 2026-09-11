Transpetro prorroga inscrições de concurso com mais de 4 mil vagas; veja como se inscrever

A Transpetro, empresa de logística da Petrobras, prorrogou o prazo de inscrições dos concursos para os quadros de terra e mar. Os candidatos agora têm até 21 de setembro para se inscrever, uma semana a mais do que o prazo original.

A mudança também empurrou a data das provas. Antes marcadas para 29 de novembro, elas passam a ser aplicadas em 6 de dezembro, um domingo.

A alteração foi anunciada pela estatal em seu site e ainda será formalizada em retificação no Diário Oficial da União.

Ao todo, os quatro editais somam 4.171 oportunidades, sendo 281 vagas de contratação imediata e 3.890 para formação de cadastro de reserva, distribuídas entre 61 cargos e ênfases.

As vagas têm remunerações mínimas garantidas que variam de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

A taxa de inscrição custa R$ 81,50 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 117 para os de nível superior.

As oportunidades para o quadro de terra estão distribuídas pelos polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul.

Já as vagas do quadro de mar têm abrangência nacional, ou seja, não estão presas a uma região específica do país.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem pedir isenção da taxa, dentro dos prazos definidos em cada edital.

Qual a diferença entre quadro de terra e quadro de mar?

O concurso está dividido em quatro editais. Dois deles são para o quadro de terra, um para nível médio e técnico e outro para nível superior.

Os outros dois são para o quadro de mar, um voltado a oficiais e outro a suboficiais e guarnição.

O quadro de terra reúne cargos administrativos e técnicos, em áreas como administração, contabilidade, manutenção, enfermagem, engenharia, tecnologia e advocacia.

A remuneração mínima garantida é de R$ 6.539,54 para nível médio e técnico e de R$ 14.973,62 para nível superior.

Já o quadro de mar contempla os profissionais que trabalham embarcados, como auxiliar de saúde, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro e os oficiais de máquinas e de náutica.

Nesse quadro, a remuneração mínima varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, sendo o valor mais alto destinado ao segundo oficial de náutica.

Outra diferença importante está na localização das vagas. Enquanto o quadro de terra tem oportunidades regionalizadas, o quadro de mar tem abrangência nacional.

As provas, porém, podem ser feitas em qualquer capital do país, independentemente do polo escolhido pelo candidato.

Qual é a banca da prova?

A organizadora dos quatro processos seletivos é a Fundação Cesgranrio, banca que mantém contrato com a Petrobras e suas subsidiárias até 2028.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da instituição.

Como será o processo seletivo?

As etapas de seleção mudam conforme o quadro e o nível de escolaridade do cargo.

Quem concorre a vagas do quadro de mar passa por prova objetiva e por um exame de aptidão física.

O exame físico tem dois testes: corrida de 12 minutos, com distância mínima de 1.800 metros para homens e 1.500 metros para mulheres, e natação de 25 metros, em estilo livre e sem limite de tempo.

Para o quadro de terra, não há teste físico. A seleção é feita só por prova objetiva, complementada por uma etapa de confirmação para quem concorre às vagas reservadas.

No nível médio, a prova tem 60 questões: 40 de conhecimentos específicos, 10 de língua portuguesa e 10 de matemática.

No nível superior, são 70 questões: 50 de conhecimentos específicos, 10 de língua portuguesa e 10 de língua inglesa. A ênfase de advocacia tem uma etapa a mais, com prova discursiva de duas questões, de caráter eliminatório.

A duração da prova também varia: 4 horas para nível médio do quadro de terra, 4 horas e 30 minutos para nível superior do quadro de terra e para os oficiais do quadro de mar, e 5 horas e 30 minutos para advocacia.

Depois da aprovação, os convocados ainda precisam comprovar os requisitos do cargo e passar por exames médicos admissionais. Quem for para o quadro de mar também faz teste toxicológico.

Cotas e paridade de gênero

Antes da publicação dos editais, a Transpetro realizou um sorteio para definir a distribuição das vagas reservadas a grupos étnico-raciais e a pessoas com deficiência, nos casos em que o número de vagas por cargo, ênfase ou polo não permitia cumprir os percentuais automaticamente.

O sorteio não define quem é aprovado, apenas organiza a alocação das vagas reservadas.

Ao todo, 30% das vagas e do cadastro de reserva são destinados a candidatos negros, indígenas e quilombolas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Outros 10% são reservados a pessoas com deficiência.

Esse percentual segue a Lei 15.142/2025, sancionada pelo governo federal em junho de 2025, que ampliou de 20% para 30% a reserva de vagas em concursos da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.

Os editais também trazem um mecanismo de paridade de gênero, aplicado na segunda fase do processo seletivo. A medida busca reduzir a sub-representação das mulheres nas carreiras da empresa: hoje, cerca de 15% dos empregados da Transpetro são mulheres, contra 85% de homens.

Para chegar à segunda fase, porém, todos os candidatos, homens e mulheres, precisam atingir a nota mínima exigida na primeira etapa. A companhia afirma que isso preserva o critério de mérito na classificação final.