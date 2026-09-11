Amor ao Cinema: mostra reúne 52 filmes no CineSesc, em São Paulo

A Mostra Amor ao Cinema chega à 4ª edição em setembro, no CineSesc e, online, para todo o Brasil, pela plataforma Sesc Digital. A edição reúne 52 filmes, entre clássicos e inéditos. Neste primeiro fim de semana, de 11 a 13 de setembro, a programação é gratuita.
O especial é organizado em dois eixos: Filmes sobre Cinema, dedicado aos bastidores da produção audiovisual e à cultura cinematográfica; e Filmes de Ruptura, que reúne obras que desafiaram convenções e exploraram novas possibilidades narrativas e estéticas. A programação inclui ainda o tradicional CineClubinho, a Sessão Comentada – Pornochanchada, com participação de Fernanda Pessoa, e algumas sessões especiais apresentadas.
“Desde a primeira edição, em 2023, a curadoria investiga como os filmes refletem a própria linguagem cinematográfica, seja ao abordar o cinema como tema, seja ao romper convenções narrativas e estéticas. Nesta edição, ampliamos esse olhar para obras que desafiam formatos e perspectivas, entendendo que, se há amor ao cinema, é porque os filmes atravessam pessoas. Transgredir também é uma forma de preservar”, destaca a equipe de curadores.
Os ingressos da Mostra Amor ao Cinema estão à venda nas bilheterias do Sesc São Paulo, aplicativo Credencial Sesc e site centralrelacionamento.sescsp.org.br
Veja a programação da mostra Amor ao Cinema
Mais informações e sinopses completas sescsp.org.br/amoraocinema.
Sexta-feira — 11/09
Primárias
- Horário: 17h às 18h
- Direção: Robert Drew (EUA, 1960 | 60 min | Doc | Livre)
- Sinopse: Acompanha a disputa interna entre John F. Kennedy e Hubert Humphrey nas primárias democratas de 1960.
Desejo e Obsessão
- Horário: 18h30 às 20h11
- Direção: Claire Denis (França/Alemanha/Japão/Luxemburgo, 2001 | 101 min | Ficção | 18 anos)
- Sinopse: Em lua de mel em Paris, o relacionamento de um casal é perturbado pelas visitas secretas do marido a uma clínica de pesquisas sobre libido.
Polyester
- Horário: 21h às 22h26
- Direção: John Waters (EUA, 1981 | 86 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Uma dona de casa suburbana vê sua vida desmoronar entre escândalos familiares e tenta se salvar ao se envolver com um novo parceiro.
Sábado — 12/09
Os Diários de Ozu (Também em 21/09)
- Horário: 15h às 17h20
- Direção: Daniel Raim (EUA, 2025 | 140 min | Doc | 12 anos)
- Sinopse: Retrata a trajetória pessoal e poética do mestre Yasujiro Ozu através de seus diários, fotos e registros caseiros inéditos.
Quando Fala o Coração
- Horário: 18h às 19h51
- Direção: Alfred Hitchcock (EUA, 1945 | 111 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: Uma psicoanalista descobre que o novo diretor de sua clínica é um amnésico impostor envolvido em um mistério.
Metrópolis
- Horário: 20h30 às 22h59
- Direção: Fritz Lang (Alemanha, 1927 | 149 min | Ficção | Livre)
- Sinopse: Clássico expressionista onde o filho do governante de uma cidade futurista se apaixona por uma líder da classe trabalhadora.
Domingo — 13/09
Cineclubinho: Maya, Me Dê um Título
- Horário: 15h às 16h02
- Direção: Michel Gondry (França, 2024 | 62 min | Animação Dublada | Livre)
- Sinopse: Para manter contato à distância com a filha, o diretor transforma os títulos sugeridos por ela em curtas animados.
Amador
- Horário: 17h às 18h52
- Direção: Krzysztof Kieslowski (Polônia, 1979 | 112 min | Ficção | 18 anos)
- Sinopse: Um operário adquire uma câmera 8mm para filmar seu cotidiano, mas esbarra na censura e nos dilemas do registro real.
Eles Vivem
- Horário: 19h30 às 21h04
- Direção: John Carpenter (EUA/Países Baixos, 1988 | 94 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Ao encontrar óculos especiais, um trabalhador descobre que alienígenas controlam a humanidade por meio do consumismo.
Segunda-feira — 14/09
Milton Gonçalves, Além do Espetáculo
- Horário: 18h às 19h34
- Direção: Luiz Antonio Pilar (Brasil, 2025 | 94 min | Doc | 12 anos)
- Sinopse: Passa em revista a vida e a prolífica carreira do ator e diretor Milton Gonçalves no teatro, cinema e TV.
Ladrões de Cinema
- Horário: 20h às 22h07
- Direção: Fernando Coni Campos (Brasil, 1977 | 127 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Moradores de uma comunidade carioca roubam o equipamento de cineastas americanos e decidem produzir seu próprio filme.
Terça-feira — 15/09
Primavera para Hitler (Também em 25/09)
- Horário: 18h às 19h28
- Direção: Mel Brooks (EUA, 1967 | 88 min | Ficção | 16 anos)
- Sinopse: Um produtor falido e seu contador descobrem que é possível lucrar mais produzindo um fracasso teatral do que um sucesso.
A Negação do Brasil + Alma no Olho
- Horário: 20h às 21h42
- Direção: Joel Zito Araújo / Zózimo Bulbul (Brasil, 2000/1973 | 92 min total | Doc/Ficção | 12/14 anos)
- Sinopse: Análise sobre a representação e lutas dos atores negros na história da televisão e no cinema brasileiro.
Quarta-feira — 16/09
Para Vigo Me Voy (Também em 19/09)
- Horário: 18h às 19h39
- Direção: Lírio Ferreira, Karen Harley (Brasil, 2025 | 99 min | Doc | 14 anos)
- Sinopse: Documentário que percorre a trajetória artística, os filmes e o discurso do cineasta Cacá Diegues.
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A Noite Já Está Partindo + Entrevista com Fantasmas
- Horário: 20h30 às 22h23 (Reprise em 24/09 às 15h)
- Direção: Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas / LK (Argentina/Brasil, 2025/2026 | 104 min total | Doc/Ficção | 16 anos)
- Sinopse: Um projecionista passa a morar no cinema em crise e acolhe uma inusitada comunidade noturna no local.
Quinta-feira — 17/09
A Mulher Sem Cabeça (Também em 19/09)
- Horário: 15h às 16h27
- Direção: Lucrecia Martel (Argentina/França/Itália/Espanha, 2008 | 87 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Após se distrair e atropelar algo na estrada, uma mulher entra em paranoia obsessiva achando que cometeu um crime.
Morte e Vida Madalena
- Horário: 18h às 19h25
- Direção: Guto Parente (Brasil/Portugal, 2025 | 85 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Uma produtora de cinema grávida enfrenta o luto recente do pai enquanto tenta tocar uma filmagem caótica.
Histórias Que Nosso Cinema (Não) Contava (Sessão Comentada)
- Horário: 20h às 21h20
- Direção: Fernanda Pessoa (Brasil, 2017 | 80 min | Doc | 18 anos)
- Sinopse: Relembra o período da ditadura militar brasileira utilizando exclusivamente trechos e áudios de pornochanchadas da época.
Sexta-feira — 18/09
The Watermelon Woman
- Horário: 18h às 19h25
- Direção: Cheryl Dunye (EUA, 1996 | 85 min | Ficção | 16 anos)
- Sinopse: Uma jovem cineasta tenta realizar um documentário sobre uma atriz negra esquecida do cinema dos anos 1930.
Uma Mulher Sob Influência
- Horário: 20h às 22h35
- Direção: John Cassavetes (EUA, 1974 | 155 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: O comportamento emocionalmente instável de uma mulher faz com que o marido decida interná-la em uma clínica.
Sábado — 19/09
A Divina Comédia
- Horário: 15h às 16h36
- Direção: Ali Asgari (Irã/Turquia/Itália/França/Alemanha, 2025 | 96 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: Um cineasta iraniano censurado tenta exibir seu filme na clandestinidade com a ajuda de sua corajosa produtora.
White Snow
- Horário: 17h às 18h21
- Direção: Praveen Morchhale (Índia/França/Alemanha/Canadá, 2025 | 81 min | Ficção | Livre)
- Sinopse: Após o filho ser preso por dirigir um filme proibido, uma mãe cruza vilarejos do Himalaia para exibir a obra.
Para Vigo Me Voy (Reexibição)
- Horário: 19h às 20h39 (Ver dados em 16/09)
A Mulher Sem Cabeça + Lucrécia
- Horário: 21h às 22h38
- Direção: Lucrecia Martel / Cristiano Burlan (87 min + 11 min | Ficção/Doc)
- Sinopse: Exibição do longa da diretora argentina acompanhado de um curta que registra sua passagem por São Paulo em 2007.
Domingo — 20/09
Cineclubinho: Príncipes e Princesas
- Horário: 15h às 16h10
- Direção: Michel Ocelot (França, 2000 | 70 min | Animação Dublada | Livre)
- Sinopse: Duas crianças em um teatro abandonado usam teatro de sombras para encenar seis fábulas sobre o amor.
Um Cão Andaluz + A Idade do Ouro (Reexibição)
- Horário: 17h às 18h20 (Ver dados em 11/09)
Blow-Up – Depois Daquele Beijo
- Horário: 19h às 20h52
- Direção: Michelangelo Antonioni (Reino Unido/Itália, 1966 | 112 min | Ficção | 16 anos)
- Sinopse: Um fotógrafo de moda acredita ter registrado acidentalmente um assassinato ao ampliar fotos tiradas em um parque.
Segunda-feira — 21/09
Os Diários de Ozu (Reexibição)
- Horário: 17h às 19h20 (Ver dados em 12/09)
Limite
- Horário: 20h às 21h54
- Direção: Mario Peixoto (Brasil, 1931 | 114 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: À deriva em um barco, duas mulheres e um homem têm seus passados revelados por meio de flashbacks.
Terça-feira — 22/09
A História dos Documentários: Introdução + Os Anos 1930 e 1940
- Horário: 18h às 20h
- Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2026 | 120 min | Doc | 16 anos)
- Sinopse: Panorama histórico sobre as origens e a evolução do cinema documental nas primeiras décadas do século XX.
O Encouraçado Potemkin - Trilha Pet Shop Boys
- Horário: 20h30 às 21h45
- Direção: Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: A revolta dos marinheiros russos em 1905 exibida com a trilha sonora contemporânea composta pelo duo Pet Shop Boys.
Quarta-feira — 23/09
Cinéma Laika
- Horário: 18h às 19h21
- Direção: Veljko Vidak (França/Finlândia, 2023 | 81 min | Doc | 12 anos)
- Sinopse: O cineasta Aki Kaurismäki e moradores de uma pequena cidade industrial finlandesa constroem juntos um cinema em uma velha fundição.
Cinema, Aspirinas e Urubus
- Horário: 20h30 às 22h09
- Direção: Marcelo Gomes (Brasil, 2005 | 99 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Em 1942, um alemão fugido da guerra e um sertanejo viajam pelo sertão projetando filmes para vender remédios.
Quinta-feira — 24/09
A Noite Já Está Partindo + Entrevista com Fantasmas (Reexibição)
- Horário: 15h às 16h53 (Ver dados em 16/09)
A História do Cinema: Uma Nova Geração (Episódio 1)
- Horário: 18h às 19h20
- Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos)
- Sinopse: Analisa as transformações e o impacto da tecnologia e da pandemia no cinema do século XXI.
A História do Cinema: Uma Nova Geração (Episódio 2)
- Horário: 20h às 21h20
- Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos)
- Sinopse: Continuação do ensaio sobre o estado atual e os novos rumos da linguagem cinematográfica mundial.
Sexta-feira — 25/09
Primavera para Hitler (Reexibição)
- Horário: 15h às 16h28 (Ver dados em 15/09)
Filmar ou Morrer
- Horário: 18h às 19h29
- Direção: Lúcia Nagib (Reino Unido, 2025 | 89 min | Doc | 10 anos)
- Sinopse: Ensaio documental que investiga as conexões vitais entre diretores e obras ao refletir sobre a “morte do cinema”.
Fernando Coni Campos: Cada Um Vive Como Sonha
- Horário: 20h às 21h29
- Direção: Luis Abramo, Pedro Rossi (Brasil, 2025 | 89 min | Doc | 12 anos)
- Sinopse: Mergulho na vida e obra do poético e oposto realizador brasileiro Fernando Coni Campos através de depoimentos e trechos de seus filmes.
- Sábado — 26/09
As Pequenas Margaridas
- Horário: 15h às 16h16
- Direção: Věra Chytilová (Tchecoslováquia, 1966 | 76 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Duas jovens garotas decidem adotar comportamentos niilistas e provocativos em reação a um mundo corrompido.
Polyester (Reexibição)
- Horário: 17h às 18h26 (Ver dados em 11/09)
A Garota Negra
- Horário: 19h às 20h05
- Direção: Ousmane Sembène (Senegal, 1966 | 65 min | Ficção | 14 anos)
- Sinopse: Uma jovem senegalesa muda-se para a França como babá, mas passa a ser explorada e mantida em isolamento doméstico.
O Encouraçado Potemkin (Versão Tradicional)
- Horário: 21h às 22h15
- Direção: Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos)
- Sinopse: Retrata o histórico levante dos marinheiros russos na revolução de 1905 e a repressão em Odessa.
Sesc Digital
(disponíveis online de 11/09 a 11/11/2026)
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Humberto Mauro | Dir.: André Di Mauro (Brasil, 2018 | 90 min | Doc | Livre)
Sinopse: Homenagem ao pioneiro do cinema brasileiro embasada em entrevistas e acervos de suas produções.
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Mazzaropi - O Cineasta das Platéias | Dir.: Luiz Otavio de Santi (Brasil, 2002 | 52 min | Doc | Livre)
Sinopse: Resgata a trajetória popular de Amácio Mazzaropi desde o circo até o sucesso de bilheteria no cinema.
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O Coringa do Cinema | Dir.: Sergio Kielling (Brasil, 2019 | 77 min | Doc | Livre)
Sinopse: Homenageia a vida e obra do técnico Virgílio Roveda, destacando a importância dos profissionais de bastidor no cinema paulista.
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Homenagem | Dir.: Shin Su-won (Coreia do Sul, 2021 | 109 min | Ficção | 12 anos)
Sinopse: Uma cineasta em crise encontra inspiração ao aceitar restaurar uma obra da primeira diretora de seu país.
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Meu Nome É Maria | Dir.: Jessica Palud (França, 2024 | 102 min | Ficção | 16 anos)
Sinopse: Drama sobre a conturbada experiência vivida pela jovem atriz Maria Schneider nas filmagens de O Último Tango em Paris.
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Não É Um Filme Caseiro | Dir.: Chantal Akerman (Bélgica/França, 2015 | 113 min | Doc | 14 anos)
Sinopse: Diálogo íntimo e derradeiro entre a diretora e sua mãe, uma sobrevivente do Holocausto.
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Os Encontros de Anna | Dir.: Chantal Akerman (Bélgica/França, 1978 | 122 min | Ficção | 14 anos)
Sinopse: Uma cineasta em turnê pela Europa vivencia uma série de breves conversas que revelam seu isolamento.
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Fragmentos da Vida | Dir.: Wei Shujun (China, 2021 | 124 min | Ficção | 14 anos)
Sinopse: A chegada de uma equipe de filmagem a uma pacata cidadezinha desencadeia uma inusitada sequência de eventos.