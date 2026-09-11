Amor ao Cinema: mostra reúne 52 filmes no CineSesc, em São Paulo

A Mostra Amor ao Cinema chega à 4ª edição em setembro, no CineSesc e, online, para todo o Brasil, pela plataforma Sesc Digital. A edição reúne 52 filmes, entre clássicos e inéditos. Neste primeiro fim de semana, de 11 a 13 de setembro, a programação é gratuita.

O especial é organizado em dois eixos: Filmes sobre Cinema, dedicado aos bastidores da produção audiovisual e à cultura cinematográfica; e Filmes de Ruptura, que reúne obras que desafiaram convenções e exploraram novas possibilidades narrativas e estéticas. A programação inclui ainda o tradicional CineClubinho, a Sessão Comentada – Pornochanchada, com participação de Fernanda Pessoa, e algumas sessões especiais apresentadas.

“Desde a primeira edição, em 2023, a curadoria investiga como os filmes refletem a própria linguagem cinematográfica, seja ao abordar o cinema como tema, seja ao romper convenções narrativas e estéticas. Nesta edição, ampliamos esse olhar para obras que desafiam formatos e perspectivas, entendendo que, se há amor ao cinema, é porque os filmes atravessam pessoas. Transgredir também é uma forma de preservar”, destaca a equipe de curadores.

Os ingressos da Mostra Amor ao Cinema estão à venda nas bilheterias do Sesc São Paulo, aplicativo Credencial Sesc e site centralrelacionamento.sescsp.org.br

Veja a programação da mostra Amor ao Cinema

Mais informações e sinopses completas sescsp.org.br/amoraocinema.

Sexta-feira — 11/09

Primárias

Horário: 17h às 18h

17h às 18h Direção: Robert Drew (EUA, 1960 | 60 min | Doc | Livre)

Robert Drew (EUA, 1960 | 60 min | Doc | Livre) Sinopse: Acompanha a disputa interna entre John F. Kennedy e Hubert Humphrey nas primárias democratas de 1960.

Desejo e Obsessão

Horário: 18h30 às 20h11

18h30 às 20h11 Direção: Claire Denis (França/Alemanha/Japão/Luxemburgo, 2001 | 101 min | Ficção | 18 anos)

Claire Denis (França/Alemanha/Japão/Luxemburgo, 2001 | 101 min | Ficção | 18 anos) Sinopse: Em lua de mel em Paris, o relacionamento de um casal é perturbado pelas visitas secretas do marido a uma clínica de pesquisas sobre libido.

Polyester

Horário: 21h às 22h26

21h às 22h26 Direção: John Waters (EUA, 1981 | 86 min | Ficção | 14 anos)

John Waters (EUA, 1981 | 86 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Uma dona de casa suburbana vê sua vida desmoronar entre escândalos familiares e tenta se salvar ao se envolver com um novo parceiro.

Sábado — 12/09

Os Diários de Ozu (Também em 21/09)

Horário: 15h às 17h20

15h às 17h20 Direção: Daniel Raim (EUA, 2025 | 140 min | Doc | 12 anos)

Daniel Raim (EUA, 2025 | 140 min | Doc | 12 anos) Sinopse: Retrata a trajetória pessoal e poética do mestre Yasujiro Ozu através de seus diários, fotos e registros caseiros inéditos.

Quando Fala o Coração

Horário: 18h às 19h51

18h às 19h51 Direção: Alfred Hitchcock (EUA, 1945 | 111 min | Ficção | 12 anos)

Alfred Hitchcock (EUA, 1945 | 111 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: Uma psicoanalista descobre que o novo diretor de sua clínica é um amnésico impostor envolvido em um mistério.

Metrópolis

Horário: 20h30 às 22h59

20h30 às 22h59 Direção: Fritz Lang (Alemanha, 1927 | 149 min | Ficção | Livre)

Fritz Lang (Alemanha, 1927 | 149 min | Ficção | Livre) Sinopse: Clássico expressionista onde o filho do governante de uma cidade futurista se apaixona por uma líder da classe trabalhadora.

Domingo — 13/09

Cineclubinho: Maya, Me Dê um Título

Horário: 15h às 16h02

15h às 16h02 Direção: Michel Gondry (França, 2024 | 62 min | Animação Dublada | Livre)

Michel Gondry (França, 2024 | 62 min | Animação Dublada | Livre) Sinopse: Para manter contato à distância com a filha, o diretor transforma os títulos sugeridos por ela em curtas animados.

Amador

Horário: 17h às 18h52

17h às 18h52 Direção: Krzysztof Kieslowski (Polônia, 1979 | 112 min | Ficção | 18 anos)

Krzysztof Kieslowski (Polônia, 1979 | 112 min | Ficção | 18 anos) Sinopse: Um operário adquire uma câmera 8mm para filmar seu cotidiano, mas esbarra na censura e nos dilemas do registro real.

Eles Vivem

Horário: 19h30 às 21h04

19h30 às 21h04 Direção: John Carpenter (EUA/Países Baixos, 1988 | 94 min | Ficção | 14 anos)

John Carpenter (EUA/Países Baixos, 1988 | 94 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Ao encontrar óculos especiais, um trabalhador descobre que alienígenas controlam a humanidade por meio do consumismo.

Segunda-feira — 14/09

Milton Gonçalves, Além do Espetáculo

Horário: 18h às 19h34

18h às 19h34 Direção: Luiz Antonio Pilar (Brasil, 2025 | 94 min | Doc | 12 anos)

Luiz Antonio Pilar (Brasil, 2025 | 94 min | Doc | 12 anos) Sinopse: Passa em revista a vida e a prolífica carreira do ator e diretor Milton Gonçalves no teatro, cinema e TV.

Ladrões de Cinema

Horário: 20h às 22h07

20h às 22h07 Direção: Fernando Coni Campos (Brasil, 1977 | 127 min | Ficção | 14 anos)

Fernando Coni Campos (Brasil, 1977 | 127 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Moradores de uma comunidade carioca roubam o equipamento de cineastas americanos e decidem produzir seu próprio filme.

Terça-feira — 15/09

Primavera para Hitler (Também em 25/09)

Horário: 18h às 19h28

18h às 19h28 Direção: Mel Brooks (EUA, 1967 | 88 min | Ficção | 16 anos)

Mel Brooks (EUA, 1967 | 88 min | Ficção | 16 anos) Sinopse: Um produtor falido e seu contador descobrem que é possível lucrar mais produzindo um fracasso teatral do que um sucesso.

A Negação do Brasil + Alma no Olho

Horário: 20h às 21h42

20h às 21h42 Direção: Joel Zito Araújo / Zózimo Bulbul (Brasil, 2000/1973 | 92 min total | Doc/Ficção | 12/14 anos)

Joel Zito Araújo / Zózimo Bulbul (Brasil, 2000/1973 | 92 min total | Doc/Ficção | 12/14 anos) Sinopse: Análise sobre a representação e lutas dos atores negros na história da televisão e no cinema brasileiro.

Quarta-feira — 16/09

Para Vigo Me Voy (Também em 19/09)

Horário: 18h às 19h39

18h às 19h39 Direção: Lírio Ferreira, Karen Harley (Brasil, 2025 | 99 min | Doc | 14 anos)

Lírio Ferreira, Karen Harley (Brasil, 2025 | 99 min | Doc | 14 anos) Sinopse: Documentário que percorre a trajetória artística, os filmes e o discurso do cineasta Cacá Diegues.

Documentário que percorre a trajetória artística, os filmes e o discurso do cineasta Cacá Diegues. A Noite Já Está Partindo + Entrevista com Fantasmas

Horário: 20h30 às 22h23 (Reprise em 24/09 às 15h)

20h30 às 22h23 Direção: Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas / LK (Argentina/Brasil, 2025/2026 | 104 min total | Doc/Ficção | 16 anos)

Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas / LK (Argentina/Brasil, 2025/2026 | 104 min total | Doc/Ficção | 16 anos) Sinopse: Um projecionista passa a morar no cinema em crise e acolhe uma inusitada comunidade noturna no local.

Quinta-feira — 17/09

A Mulher Sem Cabeça (Também em 19/09)

Horário: 15h às 16h27

15h às 16h27 Direção: Lucrecia Martel (Argentina/França/Itália/Espanha, 2008 | 87 min | Ficção | 14 anos)

Lucrecia Martel (Argentina/França/Itália/Espanha, 2008 | 87 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Após se distrair e atropelar algo na estrada, uma mulher entra em paranoia obsessiva achando que cometeu um crime.

Morte e Vida Madalena

Horário: 18h às 19h25

18h às 19h25 Direção: Guto Parente (Brasil/Portugal, 2025 | 85 min | Ficção | 14 anos)

Guto Parente (Brasil/Portugal, 2025 | 85 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Uma produtora de cinema grávida enfrenta o luto recente do pai enquanto tenta tocar uma filmagem caótica.

Histórias Que Nosso Cinema (Não) Contava (Sessão Comentada)

Horário: 20h às 21h20

20h às 21h20 Direção: Fernanda Pessoa (Brasil, 2017 | 80 min | Doc | 18 anos)

Fernanda Pessoa (Brasil, 2017 | 80 min | Doc | 18 anos) Sinopse: Relembra o período da ditadura militar brasileira utilizando exclusivamente trechos e áudios de pornochanchadas da época.

Sexta-feira — 18/09

The Watermelon Woman

Horário: 18h às 19h25

18h às 19h25 Direção: Cheryl Dunye (EUA, 1996 | 85 min | Ficção | 16 anos)

Cheryl Dunye (EUA, 1996 | 85 min | Ficção | 16 anos) Sinopse: Uma jovem cineasta tenta realizar um documentário sobre uma atriz negra esquecida do cinema dos anos 1930.

Uma Mulher Sob Influência

Horário: 20h às 22h35

20h às 22h35 Direção: John Cassavetes (EUA, 1974 | 155 min | Ficção | 12 anos)

John Cassavetes (EUA, 1974 | 155 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: O comportamento emocionalmente instável de uma mulher faz com que o marido decida interná-la em uma clínica.

Sábado — 19/09

A Divina Comédia

Horário: 15h às 16h36

15h às 16h36 Direção: Ali Asgari (Irã/Turquia/Itália/França/Alemanha, 2025 | 96 min | Ficção | 12 anos)

Ali Asgari (Irã/Turquia/Itália/França/Alemanha, 2025 | 96 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: Um cineasta iraniano censurado tenta exibir seu filme na clandestinidade com a ajuda de sua corajosa produtora.

White Snow

Horário: 17h às 18h21

17h às 18h21 Direção: Praveen Morchhale (Índia/França/Alemanha/Canadá, 2025 | 81 min | Ficção | Livre)

Praveen Morchhale (Índia/França/Alemanha/Canadá, 2025 | 81 min | Ficção | Livre) Sinopse: Após o filho ser preso por dirigir um filme proibido, uma mãe cruza vilarejos do Himalaia para exibir a obra.

Para Vigo Me Voy (Reexibição)

Horário: 19h às 20h39 (Ver dados em 16/09)

A Mulher Sem Cabeça + Lucrécia

Horário: 21h às 22h38

21h às 22h38 Direção: Lucrecia Martel / Cristiano Burlan (87 min + 11 min | Ficção/Doc)

Lucrecia Martel / Cristiano Burlan (87 min + 11 min | Ficção/Doc) Sinopse: Exibição do longa da diretora argentina acompanhado de um curta que registra sua passagem por São Paulo em 2007.

Domingo — 20/09

Cineclubinho: Príncipes e Princesas

Horário: 15h às 16h10

15h às 16h10 Direção: Michel Ocelot (França, 2000 | 70 min | Animação Dublada | Livre)

Michel Ocelot (França, 2000 | 70 min | Animação Dublada | Livre) Sinopse: Duas crianças em um teatro abandonado usam teatro de sombras para encenar seis fábulas sobre o amor.

Um Cão Andaluz + A Idade do Ouro (Reexibição)

Horário: 17h às 18h20 (Ver dados em 11/09)

Blow-Up – Depois Daquele Beijo

Horário: 19h às 20h52

19h às 20h52 Direção: Michelangelo Antonioni (Reino Unido/Itália, 1966 | 112 min | Ficção | 16 anos)

Michelangelo Antonioni (Reino Unido/Itália, 1966 | 112 min | Ficção | 16 anos) Sinopse: Um fotógrafo de moda acredita ter registrado acidentalmente um assassinato ao ampliar fotos tiradas em um parque.

Segunda-feira — 21/09

Os Diários de Ozu (Reexibição)

Horário: 17h às 19h20 (Ver dados em 12/09)

Limite

Horário: 20h às 21h54

20h às 21h54 Direção: Mario Peixoto (Brasil, 1931 | 114 min | Ficção | 12 anos)

Mario Peixoto (Brasil, 1931 | 114 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: À deriva em um barco, duas mulheres e um homem têm seus passados revelados por meio de flashbacks.

Terça-feira — 22/09

A História dos Documentários: Introdução + Os Anos 1930 e 1940

Horário: 18h às 20h

18h às 20h Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2026 | 120 min | Doc | 16 anos)

Mark Cousins (Reino Unido, 2026 | 120 min | Doc | 16 anos) Sinopse: Panorama histórico sobre as origens e a evolução do cinema documental nas primeiras décadas do século XX.

O Encouraçado Potemkin - Trilha Pet Shop Boys

Horário: 20h30 às 21h45

20h30 às 21h45 Direção: Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos)

Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: A revolta dos marinheiros russos em 1905 exibida com a trilha sonora contemporânea composta pelo duo Pet Shop Boys.

Quarta-feira — 23/09

Cinéma Laika

Horário: 18h às 19h21

18h às 19h21 Direção: Veljko Vidak (França/Finlândia, 2023 | 81 min | Doc | 12 anos)

Veljko Vidak (França/Finlândia, 2023 | 81 min | Doc | 12 anos) Sinopse: O cineasta Aki Kaurismäki e moradores de uma pequena cidade industrial finlandesa constroem juntos um cinema em uma velha fundição.

Cinema, Aspirinas e Urubus

Horário: 20h30 às 22h09

20h30 às 22h09 Direção: Marcelo Gomes (Brasil, 2005 | 99 min | Ficção | 14 anos)

Marcelo Gomes (Brasil, 2005 | 99 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Em 1942, um alemão fugido da guerra e um sertanejo viajam pelo sertão projetando filmes para vender remédios.

Quinta-feira — 24/09

A Noite Já Está Partindo + Entrevista com Fantasmas (Reexibição)

Horário: 15h às 16h53 (Ver dados em 16/09)

A História do Cinema: Uma Nova Geração (Episódio 1)

Horário: 18h às 19h20

18h às 19h20 Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos)

Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos) Sinopse: Analisa as transformações e o impacto da tecnologia e da pandemia no cinema do século XXI.

A História do Cinema: Uma Nova Geração (Episódio 2)

Horário: 20h às 21h20

20h às 21h20 Direção: Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos)

Mark Cousins (Reino Unido, 2021 | 80 min | Doc | 16 anos) Sinopse: Continuação do ensaio sobre o estado atual e os novos rumos da linguagem cinematográfica mundial.

Sexta-feira — 25/09

Primavera para Hitler (Reexibição)

Horário: 15h às 16h28 (Ver dados em 15/09)

Filmar ou Morrer

Horário: 18h às 19h29

18h às 19h29 Direção: Lúcia Nagib (Reino Unido, 2025 | 89 min | Doc | 10 anos)

Lúcia Nagib (Reino Unido, 2025 | 89 min | Doc | 10 anos) Sinopse: Ensaio documental que investiga as conexões vitais entre diretores e obras ao refletir sobre a “morte do cinema”.

Fernando Coni Campos: Cada Um Vive Como Sonha

Horário: 20h às 21h29

20h às 21h29 Direção: Luis Abramo, Pedro Rossi (Brasil, 2025 | 89 min | Doc | 12 anos)

Luis Abramo, Pedro Rossi (Brasil, 2025 | 89 min | Doc | 12 anos) Sinopse: Mergulho na vida e obra do poético e oposto realizador brasileiro Fernando Coni Campos através de depoimentos e trechos de seus filmes.

Mergulho na vida e obra do poético e oposto realizador brasileiro Fernando Coni Campos através de depoimentos e trechos de seus filmes. Sábado — 26/09

As Pequenas Margaridas

Horário: 15h às 16h16

15h às 16h16 Direção: Věra Chytilová (Tchecoslováquia, 1966 | 76 min | Ficção | 14 anos)

Věra Chytilová (Tchecoslováquia, 1966 | 76 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Duas jovens garotas decidem adotar comportamentos niilistas e provocativos em reação a um mundo corrompido.

Polyester (Reexibição)

Horário: 17h às 18h26 (Ver dados em 11/09)

A Garota Negra

Horário: 19h às 20h05

19h às 20h05 Direção: Ousmane Sembène (Senegal, 1966 | 65 min | Ficção | 14 anos)

Ousmane Sembène (Senegal, 1966 | 65 min | Ficção | 14 anos) Sinopse: Uma jovem senegalesa muda-se para a França como babá, mas passa a ser explorada e mantida em isolamento doméstico.

O Encouraçado Potemkin (Versão Tradicional)

Horário: 21h às 22h15

21h às 22h15 Direção: Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos)

Sergei Eisenstein (União Soviética, 1925 | 75 min | Ficção | 12 anos) Sinopse: Retrata o histórico levante dos marinheiros russos na revolução de 1905 e a repressão em Odessa.

Sesc Digital

(disponíveis online de 11/09 a 11/11/2026)

Humberto Mauro | Dir.: André Di Mauro (Brasil, 2018 | 90 min | Doc | Livre)

Sinopse: Homenagem ao pioneiro do cinema brasileiro embasada em entrevistas e acervos de suas produções.

Mazzaropi - O Cineasta das Platéias | Dir.: Luiz Otavio de Santi (Brasil, 2002 | 52 min | Doc | Livre)

Sinopse: Resgata a trajetória popular de Amácio Mazzaropi desde o circo até o sucesso de bilheteria no cinema.

O Coringa do Cinema | Dir.: Sergio Kielling (Brasil, 2019 | 77 min | Doc | Livre)

Sinopse: Homenageia a vida e obra do técnico Virgílio Roveda, destacando a importância dos profissionais de bastidor no cinema paulista.

Homenagem | Dir.: Shin Su-won (Coreia do Sul, 2021 | 109 min | Ficção | 12 anos)

Sinopse: Uma cineasta em crise encontra inspiração ao aceitar restaurar uma obra da primeira diretora de seu país.

Meu Nome É Maria | Dir.: Jessica Palud (França, 2024 | 102 min | Ficção | 16 anos)

Sinopse: Drama sobre a conturbada experiência vivida pela jovem atriz Maria Schneider nas filmagens de O Último Tango em Paris.

Não É Um Filme Caseiro | Dir.: Chantal Akerman (Bélgica/França, 2015 | 113 min | Doc | 14 anos)

Sinopse: Diálogo íntimo e derradeiro entre a diretora e sua mãe, uma sobrevivente do Holocausto.

Os Encontros de Anna | Dir.: Chantal Akerman (Bélgica/França, 1978 | 122 min | Ficção | 14 anos)

Sinopse: Uma cineasta em turnê pela Europa vivencia uma série de breves conversas que revelam seu isolamento.

Fragmentos da Vida | Dir.: Wei Shujun (China, 2021 | 124 min | Ficção | 14 anos)

Sinopse: A chegada de uma equipe de filmagem a uma pacata cidadezinha desencadeia uma inusitada sequência de eventos.