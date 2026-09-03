Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto no 2º turno

Datafolha: margem de erro é de dois pontos percentuais (Divulgação/Exame)
Repórter
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19h07.
Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h18.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa pelo segundo turno, com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44%. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Lula x Romeu Zema
Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, a simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro mostrava o presidente com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.
Já no primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) surge com 33%.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio manteve os 33%.
O escritor Augusto Cury (Avante) passou de 2% para 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, ante 5% na pesquisa anterior. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, contra 4% em agosto, e Romeu Zema (Novo) tem 2%, ante 3%.
Intenções de voto no 1º turno:
Este é o primeiro levantamento do instituto a medir os efeitos do início do horário eleitoral gratuito, que começou no sábado, e das sabatinas realizadas pela TV Globo na última semana.
O impacto da tensão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, porém, foi limitado, já que as entrevistas estavam em andamento quando o sigilo do relatório da Polícia Federal foi levantado.
No primeiro turno, Lula tinha 39% das intenções de voto, ante 33% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, apareciam Ronaldo Caiado, com 5%; Renan Santos, com 4%; Romeu Zema, com 3%; e Augusto Cury, com 2%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os quatro candidatos estavam tecnicamente empatados.
O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.