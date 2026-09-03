Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto no 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa pelo segundo turno, com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44%. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Veja os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46% (47% em agosto);

46% (47% em agosto); Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 43%);

44% (eram 43%); Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%);

9% (eram 9%); Indecisos: 2% (eram 2%).

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (eram 47%);

46% (eram 47%); Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 40%);

41% (eram 40%); Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%);

11% (eram 11%); Indecisos: 2% (eram 3%). Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48% (eram 48%);

48% (eram 48%); Romeu Zema (Novo): 39% (eram 38%);

39% (eram 38%); Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 12%);

12% (eram 12%); Indecisos: 2% (eram 2%).

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47% (eram 47%);

47% (eram 47%); Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%);

38% (eram 37%); Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 14%);

13% (eram 14%); Indecisos: 2% (eram 2%). Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, a simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro mostrava o presidente com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador. Primeiro turno Já no primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) surge com 33%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio manteve os 33%. O escritor Augusto Cury (Avante) passou de 2% para 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, ante 5% na pesquisa anterior. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, contra 4% em agosto, e Romeu Zema (Novo) tem 2%, ante 3%. Intenções de voto no 1º turno: Lula (PT): 38% (eram 39% em agosto)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (eram 33%)

Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 5%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 4%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)

Este é o primeiro levantamento do instituto a medir os efeitos do início do horário eleitoral gratuito, que começou no sábado, e das sabatinas realizadas pela TV Globo na última semana.

O impacto da tensão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, porém, foi limitado, já que as entrevistas estavam em andamento quando o sigilo do relatório da Polícia Federal foi levantado.

No primeiro turno, Lula tinha 39% das intenções de voto, ante 33% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, apareciam Ronaldo Caiado, com 5%; Renan Santos, com 4%; Romeu Zema, com 3%; e Augusto Cury, com 2%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os quatro candidatos estavam tecnicamente empatados.

Pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.

Assista: Coordenadores de Lula, Bolsonaro, Caiado, Zema e Renan Santos debatem ao vivo