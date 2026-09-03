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Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto no 2º turno

Instituto entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro

Datafolha: margem de erro é de dois pontos percentuais (Divulgação/Exame)

Datafolha: margem de erro é de dois pontos percentuais (Divulgação/Exame)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19h07.

Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h18.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em uma eventual disputa pelo segundo turno, com 46% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44%. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Com margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Veja os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46% (47% em agosto);
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 43%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%);
  • Indecisos: 2% (eram 2%).

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46% (eram 47%);
  • Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 40%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%);
  • Indecisos: 2% (eram 3%).

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48% (eram 48%);
  • Romeu Zema (Novo): 39% (eram 38%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 12%);
  • Indecisos: 2% (eram 2%).

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 47% (eram 47%);
  • Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 14%);
  • Indecisos: 2% (eram 2%).

Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, a simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro mostrava o presidente com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador.

Primeiro turno

Já no primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) surge com 33%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio manteve os 33%.

O escritor Augusto Cury (Avante) passou de 2% para 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, ante 5% na pesquisa anterior. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, contra 4% em agosto, e Romeu Zema (Novo) tem 2%, ante 3%.

Intenções de voto no 1º turno:

  • Lula (PT): 38% (eram 39% em agosto)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33% (eram 33%)
  • Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 5%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 4%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)

Este é o primeiro levantamento do instituto a medir os efeitos do início do horário eleitoral gratuito, que começou no sábado, e das sabatinas realizadas pela TV Globo na última semana.

O impacto da tensão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, porém, foi limitado, já que as entrevistas estavam em andamento quando o sigilo do relatório da Polícia Federal foi levantado.

No primeiro turno, Lula tinha 39% das intenções de voto, ante 33% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, apareciam Ronaldo Caiado, com 5%; Renan Santos, com 4%; Romeu Zema, com 3%; e Augusto Cury, com 2%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os quatro candidatos estavam tecnicamente empatados.

Pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.

Assista: Coordenadores de Lula, Bolsonaro, Caiado, Zema e Renan Santos debatem ao vivo

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