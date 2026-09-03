Pesquisa Futura: Lula tem 45,6% e Flávio Bolsonaro, 45,2%, em empate técnico no 2º turno

Uma nova pesquisa da Futura Inteligência/100% Cidades divulgada nesta quinta-feira, 3, aponta um cenário de empate técnico entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno.

O petista marca 45,6% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 45,2% da preferência do eleitorado.

O resultado ilustra um cenário de forte divisão e consolidação da polarização nacional na disputa direta.

A dinâmica histórica e o cenário atual

Como o levantamento atualiza o retrato do momento sem um gráfico evolutivo para o segundo turno, os recortes demográficos ajudam a entender o equilíbrio das forças. Lula consolidou sua viabilidade entre as eleitoras mulheres, grupo no qual vence por 50,5% a 38,5% das intenções de voto.

A força do atual presidente também é impulsionada pela região Nordeste, onde lidera com 57,9% contra 32,7%.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro garante a paridade no cenário nacional ao abrir vantagem entre os homens, cravando 52,3% a 40,4%.

O senador também se destaca na região Sul, com 52,7% contra 39,8% do petista. Neste embate específico, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 7,2%, enquanto o contingente de indecisos é de 2,0%.

Outros confrontos de segundo turno

O levantamento também testou a viabilidade do atual presidente contra outros nomes da oposição. Frente ao governador Ronaldo Caiado (União-GO), a disputa também configura empate técnico dentro da margem: Lula anota 44,4% contra 42,5% de Caiado. Brancos e nulos chegam a 10,9%.

Em uma simulação direta contra o governador Romeu Zema (Novo-MG), o petista oscila positivamente e garante vantagem fora da margem de erro. Lula alcança 46,7%, enquanto o líder mineiro pontua com 38,5% das intenções.

No último cenário estimulado pela pesquisa, o atual presidente venceria Renan Santos por 46,6% a 36,6%. Neste quadro hipotético, os votos brancos e nulos sobem e somam 13,8%, com 3,0% de eleitores indecisos.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2000 eleitores entre 27 de agosto a 01 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI).

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02793/2026.

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