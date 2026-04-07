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Zema inicia ofensiva em Santa Catarina para tentar crescer nas pesquisas

Pré-candidato mira estado onde Bolsonaro teve 69% dos votos para ampliar base eleitoral

(Rodrigo Meneghello / Comunitas/Divulgação)

(Rodrigo Meneghello / Comunitas/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11h00.

O pré-candidato à Presidência Romeu Zema iniciou por Santa Catarina uma agenda para tentar ampliar sua presença nas pesquisas eleitorais, em um movimento voltado a estados onde a campanha avalia haver maior potencial de crescimento.

Cotado como possível vice em uma chapa liderada por Flávio Bolsonaro, Zema nega ter recebido convite e afirma manter sua candidatura ao Palácio do Planalto.

A escolha de Santa Catarina segue um cálculo eleitoral: o estado é considerado um dos principais redutos da direita e deu cerca de 69% dos votos a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. A campanha aposta que é mais eficiente crescer onde já há base consolidada.

A meta é levar Zema a um patamar entre 10% e 12% das intenções de voto, superando o nível de um dígito e ampliando sua competitividade nacional. Ainda assim, aliados reconhecem que o peso eleitoral do estado — com cerca de 5 milhões de eleitores — é limitado para impactar sozinho o cenário nacional.

Estratégia mira visibilidade no Sul

A agenda no estado, iniciada na segunda-feira, inclui compromissos em cidades do oeste catarinense, como Chapecó, além de encontros com empresários, lideranças locais e apoiadores.

A avaliação interna é que o avanço na região pode aumentar a visibilidade da candidatura, embora o crescimento nacional dependa de expansão para outras regiões do país. No estado, Zema disputa espaço com nomes mais associados ao bolsonarismo, o que pode fragmentar esse eleitorado.

Durante a passagem por Santa Catarina, o pré-candidato tem reforçado pautas como segurança pública e destacado características locais, como a proximidade com a fronteira com a Argentina. Também tem feito elogios ao desempenho econômico do estado.

Zema deixou o governo de Minas Gerais no fim de março para cumprir o prazo de desincompatibilização e viabilizar sua candidatura à Presidência.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Romeu ZemaEleições 2026

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