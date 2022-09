Datafolha: Haddad tem 41%, Tarcísio, 31%, Garcia 22% dos votos válidos

Na corrida para governo de São Paulo, o Datafolha mostra o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) liderando com 41% dos votos válidos, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 31% e o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 22%. A metodologia dos votos válidos desconsidera os votos nulos e brancos e indecisos.

Segundo Turno

No segundo turno, Haddad tem 48% dos votos totais contra 40% de Tarcísio de Freitas. Na simulação contra o Rodrigo Garcia, o petista tem 45% dos votos totais, e o atual governador, 40%.

Ainda segundo o Datafolha, entre os eleitores que votam em Rodrigo Garcia no 1º turno, 47% escolheriam Tarcísio contra Haddad, que teria 36% dos votos do tucano, com 15% de brancos e nulos e 2% sem opinião sobre essa disputa.

Dos eleitores que escolhem Tarcísio no 1º turno, 62% escolheriam Rodrigo em um segundo turno contra Haddad, que teria 14% do candidato do Republicanos.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 85 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07547/2022.

