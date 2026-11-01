Auxílio-reclusão: entenda o que é o benefício e o que mudou com a Lei Antifacção

RESUMO ＋ Auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes de trabalhadores de baixa renda que contribuíam para a Previdência Social antes de serem presos. Em 2026, a Lei Antifacção estabeleceu restrições ao pagamento em casos específicos relacionados a organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. A medida, sancionada em março, não extinguiu o benefício. O auxílio continua previsto na legislação e pode ser solicitado por familiares que atendam aos requisitos legais, com valor limitado a um salário mínimo (R$ 1.621).

Publicações que circulam nas redes sociais afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria acabado com o auxílio-reclusão após as eleições de 2026. A informação, porém, não é correta. O benefício previdenciário não foi extinto, mas passou a ter uma restrição adicional para dependentes de pessoas presas por determinados crimes relacionados ao crime organizado.

A mudança foi estabelecida pela Lei 15.358/2026, conhecida como Lei Antifacção ou Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Sancionada por Lula em 24 de março de 2026, sete meses antes do segundo turno das eleições, a legislação proíbe a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes de segurados presos cautelarmente ou cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto em razão dos crimes previstos na norma.

A restrição abrange crimes praticados por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. Portanto, a alteração não representa o fim do benefício para todas as famílias de pessoas encarceradas, mas uma limitação aplicada a situações específicas.

O que é o auxílio-reclusão?

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos dependentes de trabalhadores de baixa renda que contribuíam para a Previdência Social antes de serem presos.

Diferentemente do que algumas publicações sugerem, o dinheiro não é destinado à pessoa encarcerada, mas aos familiares que dependiam economicamente dela. Entre os possíveis beneficiários estão cônjuges, companheiros e filhos. Pais e irmãos também podem receber o auxílio, desde que comprovem dependência econômica e atendam aos demais requisitos legais.

Em 2026, o valor do benefício corresponde a um salário mínimo, de R$ 1.621. Quando há mais de um dependente habilitado, o montante é dividido igualmente entre eles.

Quem tem direito ao auxílio-reclusão?

Para que os familiares tenham direito ao pagamento, a pessoa presa precisa atender a uma série de exigências previdenciárias. Entre elas, estão:

Manter a qualidade de segurado do INSS na data da prisão;

Ter realizado pelo menos 24 contribuições mensais à Previdência Social;

Ter média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão igual ou inferior ao limite estabelecido para trabalhadores de baixa renda;

Não receber remuneração da empresa nem determinados benefícios previdenciários durante o período de encarceramento.

Em 2026, o limite de baixa renda é de R$ 1.980,38, considerando a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores à prisão.

Além disso, a regra geral prevê o pagamento aos dependentes de segurados recolhidos em regime fechado. Há uma exceção histórica para determinadas prisões em regime semiaberto ocorridas até 17 de janeiro de 2019.

Como solicitar o benefício?

O pedido pode ser realizado pelo site ou aplicativo Meu INSS, sem necessidade de comparecimento presencial, salvo quando houver solicitação de comprovação adicional.

É necessário apresentar documentos de identificação do segurado e dos dependentes, comprovantes da relação de dependência e documentação judicial que ateste a prisão.

Para manter o pagamento, os familiares também precisam apresentar a Declaração de Cárcere ou Reclusão, emitida pela unidade prisional, a cada três meses. Caso o documento não seja apresentado, o pagamento é suspenso.

Quando o auxílio-reclusão pode ser encerrado?

O benefício é pago enquanto o segurado permanece nas condições previstas pela legislação. Entre as situações que provocam o encerramento estão a liberdade da pessoa presa, a fuga e a mudança para o regime aberto.

A falta da documentação periódica que comprova a permanência no sistema prisional também pode levar à suspensão do pagamento.