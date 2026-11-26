Quando assumiu a operação da Linha 7-Rubi, há um ano, a TIC Trens tinha como objetivo oferecer um serviço de qualidade pelo menos equivalente ao da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Superados os primeiros meses de adaptação, a concessionária se prepara agora para o que considera o maior desafio do projeto: construir o Trem Intercidades (TIC) entre Jundiaí e São Paulo sem interromper a operação dos trens metropolitanos.

Em entrevista à EXAME, o CEO da TIC Trens, Pedro Moro, afirma que os indicadores operacionais da linha já superam os registrados pela CPTM nos últimos meses de gestão estatal. A percepção dos passageiros sobre a qualidade do serviço, no entanto, ainda é um desafio, principalmente diante das intervenções necessárias para modernizar a ferrovia.

“Ao mesmo tempo que você tem uma melhora no sistema, consegue ter poucas falhas por conta dessa manutenção, essa própria manutenção atrapalha a vida do passageiro, que reclama, não sem razão, de que está demorando mais o trem. Mas é necessário”, afirma Moro.

Formada pelo Grupo Comporte e pela chinesa CRRC, a TIC Trens assumiu integralmente a operação da Linha 7-Rubi em 26 de novembro de 2025.

O contrato de concessão, de 30 anos, prevê investimentos de R$ 14,2 bilhões na modernização da linha e na implantação de dois novos serviços ferroviários: o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, e o Trem Intercidades, entre a capital paulista e Campinas.

Pedro Moro: executivo destaca os resultados e fala sobre o desafio dos próximos anos (Tic Trens/Divulgação)

O primeiro ano da Linha 7-Rubi

A concessão da Linha 7-Rubi ocorreu em meio a questionamentos sobre a transferência de linhas ferroviárias em operação à iniciativa privada em São Paulo. Para Moro, o desempenho da CPTM na linha elevava a régua para a nova operadora.

“Não podíamos fazer nada diferente que não fosse, no mínimo, ser igual à CPTM. Esse era o objetivo. O mínimo que aceitávamos era ser igual ao que a CPTM oferecia aos passageiros”, diz.

Segundo o executivo, os primeiros três a quatro meses foram marcados por dificuldades na disponibilidade da frota e pela adaptação ao fim do Serviço 710, que permitia aos passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa viajar entre Jundiaí e o ABC paulista sem trocar de trem.

Outra mudança ocorreu no atendimento aos passageiros entre Francisco Morato e Jundiaí. Pelo modelo previsto no contrato de concessão, as viagens passaram a alternar entre os dois destinos, diferentemente da operação anterior, em que todos os trens percorriam o trajeto completo.

Moro afirma que a disponibilidade dos trens chegou a 99,9% e que a operação registrou uma falha de maior impacto ao longo do primeiro ano, ante quatro ou cinco no último ano da CPTM, segundo o executivo. Outra ocorrência relevante envolveu a queda de uma árvore localizada fora da área da concessão, que atingiu a rede de energia.

A melhora dos indicadores operacionais, porém, não se traduz imediatamente em satisfação dos usuários. A primeira pesquisa semestral realizada pela concessionária, em abril, registrou nota próxima de nove no quesito atendimento ao passageiro, mas a percepção sobre os intervalos entre trens ainda preocupa a empresa.

Parte das reclamações está relacionada às obras de modernização da linha, realizadas principalmente aos domingos, quando a demanda corresponde a cerca de 15% da registrada em um dia útil.

A necessidade de interditar uma das vias para substituir trilhos e dormentes, por exemplo, faz com que os intervalos entre trens em determinados trechos passem de dez para até 22 minutos.

Durante a semana, segundo Moro, a concessionária dispõe de uma janela de apenas três horas para realizar serviços de manutenção, período insuficiente para intervenções de maior porte.

Chuvas reduzem margem do cronograma do Trem Intercidades

As obras do Trem Intercidades começaram em março deste ano, no trecho entre Jundiaí e Campinas. A concessionária tem atualmente 20 frentes de trabalho em andamento, ante as 35 inicialmente planejadas para este momento.

A diferença, segundo Moro, está relacionada às chuvas, que dificultam a execução de serviços de drenagem, preparação do solo e remoção de interferências. A expectativa da empresa é alcançar as 35 frentes de trabalho em dezembro.

“Mesmo a gente antecipando, na hora em que chegou o El Niño, ele quebrou esse nosso cronograma. Então, hoje, a nossa folga é praticamente zero”, afirma.

Apesar da redução da margem de segurança, o executivo diz que o cronograma permanece sob controle. A previsão é iniciar a operação do Trem Intermetropolitano em 2029 e a do Trem Intercidades em 2031.

Na semana passada, a concessionária iniciou as intervenções nas estações intermediárias de Valinhos, Vinhedo e Louveira. As obras nas estações de Jundiaí e Campinas devem começar no início de 2027.

O maior desafio começa em 2027

A partir de meados do próximo ano, as obras avançarão de Jundiaí em direção à capital paulista, onde a concessionária terá de conciliar a modernização da Linha 7-Rubi, a implantação do Trem Intercidades e as intervenções da MRS Logística para a segregação do transporte de cargas.

Diferentemente do trecho entre Campinas e Jundiaí, que não conta com uma operação regular de trens de passageiros, as intervenções mais próximas da capital exigirão, em determinados pontos, o deslocamento das vias atualmente utilizadas pelos trens metropolitanos.

“O grande desafio é esse: colocar tudo novo, mas deixar os equipamentos e os sistemas antigos funcionando redondinho para não atrapalhar a vida das pessoas”, diz Moro.

Parte dos equipamentos utilizados na Linha 7-Rubi foi instalada há mais de 60 anos e não possui substitutos diretos no mercado. Assim como a CPTM, a concessionária mantém oficinas próprias para reconstruir alguns desses componentes.

Para acelerar as obras do TIC, o Grupo Comporte adquiriu um equipamento de fabricação austríaca capaz de remover e instalar trilhos, brita e dormentes em uma mesma operação. Moro compara o funcionamento da máquina ao dos tatuzões utilizados na construção de túneis do metrô.

A concessionária também importou veículos de manutenção e pretende instalar em São Paulo um simulador para testar, em laboratório, a migração do atual sistema de sinalização para o novo.

Questionado sobre a possibilidade de adiamento da entrega do Trem Intercidades diante da complexidade das obras e dos impactos das chuvas, Moro descarta essa hipótese.

“A gente não trabalha com essa hipótese. E o contrato também não prevê. Ao contrário, o contrato prevê multas bastante elevadas para atraso”, afirma.

A fabricação dos trens do serviço intermetropolitano deve começar ainda neste ano, em Araraquara, no interior paulista. Já os veículos do Trem Intercidades, cujo projeto executivo foi aprovado pela agência reguladora, devem começar a ser produzidos na China em 2027.