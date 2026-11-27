O estado de Goiás passou a oferecer nesta semana gratuitamente canetas emagrecedoras pela rede pública de saúde para adolescentes e jovens com obesidade, de acordo com comunicado do governo estadual do último sábado, 21.

A iniciativa, que prevê investimento anual de aproximadamente R$ 11 milhões, torna o estado pioneiro na distribuição de semaglutidapelo sistema público estadual. A medida foi adotada antes mesmo de o Ministério da Saúde iniciar o processo de avaliação para uma possível incorporação do tratamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional.

O protocolo clínico goiano foi publicado em março de 2026 e prevê o fornecimento do medicamento a pacientes com idade entre 12 anos completos e 20 anos, 11 meses e 29 dias, desde que atendam aos critérios médicos estabelecidos pelo governo estadual. A dispensação ocorre no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), em Goiânia, e em seis policlínicas estaduais.

A iniciativa ocorre em meio à ampliação das opções de medicamentos para obesidade no Brasil. Em 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)aprovou novos produtos à base de semaglutida e liraglutida, princípios ativos presentes em medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras. As autorizações ampliam a oferta de tratamentos no mercado, mas não significam que os produtos tenham sido incorporados automaticamente ao SUS.

Como funcionará a política em Goiás

O programa estadual é destinado a pacientes com idade entre 12 anos completos e 20 anos, 11 meses e 29 dias, residentes e domiciliados em Goiás. Para ter acesso à semaglutida, é necessário apresentar diagnóstico de obesidade ou obesidade grave, conforme os parâmetros de índice de massa corporal (IMC) previstos no protocolo, além de peso corporal mínimo de 60 quilos.

O paciente também não pode apresentar contraindicação ou intolerância conhecida ao medicamento. A indicação depende de avaliação clínica individualizada e do cumprimento simultâneo dos critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Complementar para Obesidade em Crianças e Adolescentes de Goiás.

O tratamento não se limita à aplicação do medicamento. A proposta prevê acompanhamento médico e multiprofissional, orientação nutricional, incentivo à prática de atividades físicas e mudanças comportamentais.

Segundo a diretora-geral do Cemac JB, Viviane de Cássia Troncha Martins, a oferta busca ampliar as possibilidades de cuidado e prevenir complicações associadas à obesidade, além de promover hábitos saudáveis entre adolescentes e jovens.

Os pacientes que atenderem aos critérios podem retirar o medicamento mensalmente, após consulta farmacêutica, no Cemac Juarez Barbosa, em Goiânia, ou em uma das seis Policlínicas Estaduais. As unidades ficam nos seguintes municípios:

Quirinópolis;

Posse;

Formosa;

Goianésia;

Goiás;

São Luís de Montes Belos.

De acordo com o governo estadual, não há limite mensal de pessoas atendidas. A dispensação, porém, depende do cumprimento dos critérios clínicos e administrativos previstos no protocolo.

Para solicitar o medicamento, o paciente ou responsável deve acessar o serviço de abertura de processo ou inclusão de medicamentos de alto custo no Portal Expresso Goiás. O protocolo completo, com as regras de acesso e as orientações para o tratamento, está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde.

Canetas emagrecedoras podem entrar no SUS nacional

A distribuição em Goiás ocorre enquanto o Ministério da Saúde avalia a possibilidade de incorporar medicamentos para obesidade ao SUS em âmbito nacional. A aprovação de um medicamento pela Anvisa, entretanto, não significa sua inclusão automática na rede pública. Para isso, é necessária uma decisão específica de incorporação, seguida da definição das condições de acesso e implementação.

Em 2026, a Anvisa aprovou novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida e liraglutida. Somente em 29 de outubro, cinco produtos receberam autorização: Embeltah, Sevema, Aribet, Lyrza e Wylovol. As aprovações ocorreram após o fim da patente da semaglutida, em março deste ano. Já a patente da liraglutida havia expirado em 2024.

A análise desses medicamentos passou a ser prioridade na Anvisa em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. Segundo a agência, a medida busca ampliar o abastecimento nacional e apoiar os planos de inclusão desses tratamentos no SUS.

Entre os medicamentos já registrados no país estão o Ozempic e o Wegovy, que contêm semaglutida, além de Victoza e Saxenda, à base de liraglutida. Os medicamentos têm indicações específicas, que variam conforme o registro sanitário de cada produto.

Lula defendeu distribuição gratuita de canetas emagrecedoras

A possibilidade de oferecer medicamentos para obesidade na rede pública também foi mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante visita à fábrica da Eurofarma, em Montes Claros (MG), em setembro, o presidente afirmou que pacientes com obesidade que aguardam cirurgia bariátrica poderiam receber gratuitamente as chamadas canetas emagrecedoras pelo SUS.

“A canetinha vai ser utilizada para cuidar, de graça, das pessoas que tenham obesidade. Quando o médico detectar que um homem ou uma mulher tem problema de saúde”, disse Lula.

Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o uso dos medicamentos na rede pública deverá começar por meio de um protocolo controlado. Lula também ressaltou que o tratamento precisa ocorrer sob orientação médica e ser acompanhado por mudanças na alimentação e pela prática de atividades físicas.

“Os médicos têm que ajudar, senão, daqui a pouco, vai ter deputado distribuindo canetinha para o povo. A caneta não é assim. Isso é irresponsabilidade, porque a pessoa tem que saber se pode ou não tomar, se vai fazer bem para a saúde ou não”, declarou o presidente.