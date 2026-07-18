Bolsonaro volta a ter crise de soluços por 36 horas, diz relatório médico

Relatórios médicos entregues pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) informam que ele voltou a apresentar episódios intensos de soluços ao longo desta semana e continua enfrentando efeitos colaterais associados ao uso contínuo de medicamentos.

Os documentos são assinados pelo médico Brasil Ramos Caiado e pelo fisioterapeuta Kleber Antonio Caiado de Freitas.

De acordo com o boletim médico semanal, Bolsonaro seguia com quadro clínico estável nas semanas anteriores, mas voltou a sofrer um episódio de singulto, termo médico para soluços, há cerca de três dias. A ocorrência se estendeu por aproximadamente 36 horas e exigiu a administração de doses adicionais da medicação indicada, que, segundo o relatório, apresentou resposta satisfatória.

Mesmo após a melhora do quadro, o ex-presidente permanece em acompanhamento domiciliar durante a recuperação da cirurgia no ombro direito. O documento informa que sua condição respiratória e cardiológica segue estável, embora ainda haja efeitos adversos relacionados ao tratamento medicamentoso, entre eles sonolência e instabilidade crônica do equilíbrio.

O relatório médico também descreve que Bolsonaro mantém uma rotina de dieta controlada, sessões de fisioterapia, prática regular de exercícios e medidas preventivas destinadas a reduzir o risco de quedas e episódios de refluxo.

Em documento separado, o fisioterapeuta responsável relata evolução favorável na recuperação do ombro direito, submetido à cirurgia há dez semanas. O texto informa que, entre os dias 13 e 16 de julho, foram realizadas sessões de fisioterapia com foco na reabilitação funcional após o procedimento cirúrgico.