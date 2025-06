Corpus Christi: melhores e piores horários para pegar a estrada neste feriado

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, a expectativa é de intenso movimento nas rodovias do estado de São Paulo entre os dias 18 e 22.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), mais de 16,1 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas, que conectam a capital ao interior e ao litoral paulista.

Melhores horários para viajar

Quarta-feira, 18, após as 22h: O fluxo de veículos tende a diminuir, sendo um bom momento para iniciar a viagem.

Quinta-feira, 19, antes das 10h: Antes do início da operação especial nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, é possível trafegar com menos congestionamento.

Sexta-feira, 20, durante o dia: Como é ponto facultativo, o movimento nas estradas costuma ser mais tranquilo.

Domingo, 22, após as 23h: O retorno para a capital é mais tranquilo após esse horário, quando o fluxo diminui.

Piores horários para viajar

Quarta-feira, 18, entre 14h e 22h: A CET recomenda evitar deslocamentos neste período devido ao aumento do fluxo de veículos saindo da capital.

Quinta-feira, 19, das 10h às 15h: A operação especial de descida no sistema Anchieta-Imigrantes concentra grande número de veículos em direção ao litoral.

Domingo, 22, das 10h às 23h: Retorno intenso do feriado, especialmente nas rodovias Anchieta-Imigrantes e Via Dutra, com pico entre 10h e 23h.

Horários específicos de pico nas principais rodovias

Via Dutra (trecho São Paulo): quarta, 18, das 19h às 3h do dia 19; quinta, 19, das 8h às 14h; domingo, 22, das 10h às 14h e das 19h às 3h do dia 23.

Via Dutra (trecho Rio de Janeiro): quarta, 18, das 15h às 23h; quinta, 19, das 6h às 17h; domingo, 22, das 7h às 23h.

Rio-Santos (BR-101): quarta, 18, das 18h às 23h; quinta, 19, das 9h às 15h; domingo, 22, das 8h às 20h.

Operações especiais e orientações

No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias implementará a Operação Descida (7x3) na quinta-feira, 19, das 10h às 15h, com pistas destinadas prioritariamente para o fluxo em direção ao litoral. Para o retorno no domingo, 22, a Operação Subida (2x8) estará em vigor das 10h às 23h, priorizando o tráfego para a capital.

Outras rodovias importantes, como a Presidente Dutra, Anhanguera-Bandeirantes, Castello-Raposo e Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também terão reforço no monitoramento e equipes de atendimento para garantir a fluidez e segurança.

As obras nas rodovias estarão suspensas nos horários de pico para evitar maiores transtornos, e as concessionárias disponibilizarão atendimento reforçado, viaturas de resgate e monitoramento constante.