Corpus Christi 2025: veja o que abre e o que fecha no feriado

O feriado de Corpus Christi, celebrado no próximo dia 19 (quinta-feira), provoca mudanças no funcionamento de diversos serviços públicos e privados em várias cidades do país. A data, que tem caráter religioso, também impacta o comércio e o setor de serviços, com variações conforme o município.

Em algumas capitais e municípios, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre, Corpus Christi é feriado oficial, o que significa fechamento de repartições públicas, bancos e grande parte do comércio.

Já em outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília e Recife, a data é ponto facultativo, e o funcionamento fica a critério dos empregadores e gestores locais.

Serviços públicos e saúde

Os órgãos públicos, incluindo prefeituras e secretarias, estarão fechados nas cidades onde o feriado é oficial. Bancos não terão atendimento presencial, e não haverá compensação bancária no dia 19 de junho. No entanto, o sistema de pagamentos instantâneos, como o PIX, funcionará normalmente durante o feriado.

Hospitais e serviços de saúde essenciais manterão atendimento normal para urgências e emergências. Unidades básicas de saúde e ambulatórios podem ter funcionamento reduzido ou suspenso, dependendo da localidade.

Comércio e serviços

O comércio em geral costuma fechar nas cidades onde Corpus Christi é feriado, mas em locais onde a data é ponto facultativo, lojas, supermercados, shoppings e restaurantes podem funcionar normalmente ou em horário especial.

Serviços essenciais, como transporte público, segurança e atendimento emergencial, operam normalmente, ainda que com escalas reduzidas em algumas regiões.

Transporte público

Em cidades onde o feriado é oficial, o transporte público funciona em esquema de domingo ou feriado, com frota reduzida e intervalos maiores entre os veículos. Já nas cidades com ponto facultativo, o sistema pode operar em horário normal, conforme decisão das autoridades locais.

Para evitar transtornos, recomenda-se que os moradores consultem os sites oficiais das prefeituras e órgãos locais para confirmar o funcionamento dos serviços e estabelecimentos na sua cidade durante o feriado de Corpus Christi 2025.