Rodízio de veículos em São Paulo será suspenso nos dias 19 e 20; entenda

O rodízio municipal de veículos em São Paulo ficará suspenso nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, de junho de 2025. A suspensão na quinta-feira ocorre em razão do feriado de Corpus Christi, quando, conforme a legislação vigente, o rodízio e outras restrições de trânsito não são aplicados na cidade.

Já na sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), decidiu suspender o rodízio para carros em função do feriado prolongado, permitindo maior mobilidade aos motoristas.

Restrições que continuam em vigor

Apesar da suspensão do rodízio para veículos de passeio na sexta-feira, outras restrições permanecem ativas, como o rodízio para veículos pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Além disso, as faixas exclusivas para ônibus continuam em funcionamento normal, garantindo prioridade ao transporte público.

Horários e tabela do rodízio de veículos

O rodízio de veículos em São Paulo normalmente funciona de segunda a sexta-feira, nos horários das 7h às 10h e das 17h às 20h, restringindo a circulação de carros com determinados finais de placa no chamado Centro Expandido da cidade.

A tabela de restrição por dia da semana é a seguinte: segunda-feira placas com finais 1 e 2; terça-feira 3 e 4; quarta-feira 5 e 6; quinta-feira 7 e 8; e sexta-feira 9 e 0.

Objetivo da suspensão e medidas complementares

A suspensão do rodízio em feriados prolongados como este visa facilitar o deslocamento dos motoristas e reduzir o impacto no trânsito durante períodos em que a mobilidade urbana costuma ser diferente dos dias úteis. Além disso, a Ciclofaixa de Lazer será ativada no feriado de Corpus Christi e no domingo seguinte, 22, embora alguns trechos possam ser afetados por eventos programados na cidade, como a Marcha para Jesus e a Parada LGBT+.

Para quem precisa de informações em tempo real sobre o trânsito, ocorrências ou remoções, a CET recomenda o contato pelo telefone 156 ou a consulta aos canais oficiais da Prefeitura de São Paulo.