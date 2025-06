Rodízio de veículos está suspenso nesta sexta em SP? Não é bem assim; veja as restrições

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo permanece suspenso nesta sexta-feira, 20, por conta da emenda do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 19. A medida temporária vale apenas para automóveis de passeio.

No entanto, há restrições de circulação em vigor ao longo do dia, de acordo com um comunicado da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP).

Entre elas estão o rodízio de veículos pesados, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). As faixas exclusivas de ônibus também permanecem reservadas ao transporte coletivo.

Quando o rodízio volta a funcionar em SP?

O rodízio municipal volta a funcionar normalmente a partir da próxima segunda-feira, 23.

Como funciona o rodízio?

[/grifar] A regra vigora de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h, no centro expandido da capital, área compreendida pelas marginais Tietê e Pinheiros e principais corredores viários.

A restrição varia de acordo com o final da placa do veículo:

Segundas-feiras: finais 1 e 2

Terças-feiras: finais 3 e 4

Quartas-feiras: finais 5 e 6

Quintas-feiras: finais 7 e 8

Sextas-feiras: finais 9 e 0

Motoristas que descumprirem a medida estão sujeitos a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quais os próximos feriados de 2025?

Feriados nacionais:

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo);

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos: