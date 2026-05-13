Paraná Pesquisas: ACM Neto tem 47,8% e Jerônimo Rodrigues, 38,7%, no 1º turno na BA

O ex-deputado federal Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido na política como ACM Neto (União), aparece na frente na disputa pelo governo da Bahia, segundo dados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quarta-feira, 13.

Segundo o levantamento, ACM registra 47,8% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno. O principal nome da oposição baiana está a cerca de 9 pontos percentuais à frente do atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), com 38,7%.

Em terceiro lugar, o presidente estadual do PSOL na Bahia, Ronaldo Mansur, aparece com 1,7% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 6,8%. Os que não souberam ou não quiseram responder representam 4,9% dos entrevistados.

Série histórica e rejeição

A pesquisa também traz uma série histórica dos índices de intenção de voto. Em julho de 2025, ACM Neto tinha mais da metade do eleitorado do estado, com 53,5%.

Já o governador Jerônimo Rodrigues, em quase um ano completo conseguiu conquistar parte dos seus eleitores de volta. Em julho do ano passado ele marcava 28,1%.

O estudo também analisa a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Neste recorte, a liderança é do governador, com 37,1% de rejeição. ACM Neto aparece com 27,4%, pouco acima de Mansur, com 25,2%.

Ao todo, 12,4% dos respondentes afirmam que poderiam votar em qualquer um dos três, e 7,6% não souberam ou não quiseram responder.

Avaliação do governo

Outro indicador que ajuda a medir o cenário eleitoral na Bahia é a avaliação do governador. Cerca de 53,9% do eleitorado baiano aprova a gestão de Jerônimo Rodrigues, contra 42,6% que desaprovam.

Na questão qualitativa, 38% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Marcando quase o mesmo número são os eleitores que consideram a administração ruim ou péssima, representando 35%. Outros 25,4% acham regular.

O instituto ouviu 1510 cidadãos entre os dias 10 e 12 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-03619/2026.