Desenrola Fies começa nesta quarta com descontos de até 99% nas dívidas

Estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão renegociar os débitos a partir desta quarta-feira, 13, por meio do Desenrola Fies, nova frente do programa de renegociação do governo federal lançada no último dia 4.

Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida, dependendo do perfil do estudante e do tempo de atraso.

A renegociação deverá ser feita pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, conforme a instituição responsável pelo contrato. A expectativa do Ministério da Educação (MEC) é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes.

Quem pode participar do Desenrola Fies?

Podem participar estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de amortização, ou seja, com os pagamentos já iniciados, em 4 de maio de 2026. A adesão poderá ser feita até 31 de dezembro deste ano.

Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 12, os contratos em atraso poderão ser renegociados com condições diferentes conforme o perfil da dívida.

Para contratos com atraso entre 90 e 360 dias, será possível obter desconto de 100% dos juros e multas, além de redução de até 12% sobre o valor principal nos pagamentos à vista. Também haverá opção de parcelamento em até 150 vezes, com abatimento total dos encargos.

Já estudantes com débitos vencidos há mais de 360 dias poderão conseguir descontos maiores. Quem não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) poderá obter abatimento de até 77% do valor total da dívida para quitação integral. Para inscritos no CadÚnico em situação de vulnerabilidade social, o desconto poderá chegar a 99%.

Para ter acesso ao benefício máximo, o estudante precisa estar inscrito no CadÚnico até 4 de maio de 2026 e ter atualizado os dados nos últimos 24 meses.

Quem está em dia pode participar?

O programa também prevê condições para quem está em dia com os pagamentos ou possui atrasos de até 90 dias. Nesses casos, será possível quitar integralmente a dívida com desconto de 12% sobre o saldo devedor.

Segundo o MEC, o não pagamento de três parcelas consecutivas ou cinco alternadas da dívida renegociada resultará na suspensão dos descontos concedidos. O valor abatido será reincorporado ao saldo devedor.

Como renegociar os débitos do Fies?

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que a renegociação poderá ser feita diretamente pelos aplicativos dos bancos.

"Os estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola poderão renegociar débitos diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. A negociação deve ser realizada nos canais digitais dos bancos", disse.

O programa não permitirá o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas, diferentemente de outras modalidades do Desenrola Brasil.

Segundo dados do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, as dívidas do Fies somaram R$ 90 bilhões no fim de 2025. Desse total, R$ 61 bilhões correspondem a débitos vencidos há mais de um ano.

Como renegociar o Fies

O governo divulgou um passo a passo para aderir ao Desenrola Fies: