Real Time Big Data: Vilela tem 38% e Perillo tem 22% em 1º turno no MS

O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo governo de Goiás em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Os dados são da pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 13.

Em um dos cenários estimulados de primeiro turno, Vilela aparece com 38% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ex-deputado federal Marconi Perillo (PSDB), registra 22%. O senador Wilder Morais (PL) tem 14%, e a deputada federal Adriana Accorsi (PT), 13%.

O vereador Telêmaco Brandão (Novo) fecha a lista com 1%. Votos brancos e nulos chegam a 8%, e aqueles que não souberam ou não quiseram responder representam 4% dos entrevistados.

Os índices dos pré-candidatos com maior número de intenções de voto permanecem parecidos em todos os cinco cenários propostas pela pesquisa. Nomes menos populares, como de Cíntia Dias (PSOL), Luís Cesar Bueno (PT), Cláudio Curado (PT) e Valério Luiz Filho (PT), aparecem sempre com menos de 5%.

Na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, Daniel Vilela também ficou na frente, com 13%. Perillo aparece com 5%. Wilder Morais aparece com 2%.

O ex-governador Ronaldo Caiado, que saiu do Palácio das Esmeraldas para concorrer ao Palácio do Planalto, também foi citado por 1% dos eleitores.

Segundo turno

O levantamento também testou seis cenários de segundo turno, com simulações de embates diretos entre o governador em exercício e os principais adversários.

Contra Marconi Perillo, Vilela aparece com 52% contra 28%. O índice de eleitores que não quiseram ou não souberam responder chega a 8%, e votos brancos e nulos a 12%.

Contra Wilder Morais, o governador fica com 51% contra 27%. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 9%. Votos brancos e nulos chegam a 13%.

Enfrentando Adriana Accorsi, Vilela aparece com 55% das intenções de voto contra 24% de Accorsi. Os eleitores que não quiseram ou não souberam representam 10%, e votos brancos e nulos 11%.

Em um embate direto entre Perillo e Wilder Morais, o tucano aparece com 36%, e Morais registra 35%. Os eleitores que não quiseram ou não souberam representam 14%, e votos brancos e nulos 16%.

Entre Perillo e Accorsi, ele tem 38%, contra os 27% da deputada. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 15%. Votos brancos e nulos chegam a 20%.

Por fim, Morais vence de 35% contra 27% de Adriana Accorsi. A quantidade de eleitores que não quiseram ou não souberam responder chega a 19%, mesmo índice de votos brancos e nulos.

Rejeição e avaliação

A pesquisa analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Quem lidera esta lista é Adriana Accorsi, com 41%.

Marconi Perillo não fica atrás, com 40%. Cíntia Dias tem 37% de rejeição. Wilder Morais, 33%. Luís Cesar Bueno tem 29%. Valério Luiz Filho, 27%.

O governador Daniel Vilela tem 25% de rejeição. Cláudio Curado tem 23%, e Telêmaco Brandão tem 14%.

Ao todo, 2% do eleitorado poderia votar em todos os candidatos, e 4% não soube ou não quis responder.

Sobre o atual mandato de Vilela, 77% do eleitorado goiano aprova a gestão, enquanto 15% desaprova.

Na questão qualitativa, 55% dos entrevistados avaliam como ótima ou boa. Outros 27% acham regular e 13% ruim ou péssimo.

O instituto ouviu 1600 cidadãos goianos entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-01063/2026.