Paraná Pesquisas: Rui Costas e Jaques Wagner lideram corrida ao Senado na Bahia

O ex-governador Rui Costa (PT) e o senador Jaques Wagner (PT) lideram a corrida pelas duas cadeiras da Bahia em disputa no Senado Federal. A informação é do estudo do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 13.

Cada estado tem direito a três cadeiras no Senado, e em 2026 os eleitores deverão eleger dois nomes. Sendo assim, cada eleitor tem direito a dois votos, cuja soma foi demonstrada pela pesquisa.

No cenário estimulado, Rui Costa lidera a combinação de votos totais com 48,8%. Logo atrás, o senador Jaques Wagner, que concorre à reeleição, tem 40,6% das intenções de voto.

Em terceiro lugar, João Roma (PL) recebeu 24,8%, Angelo Coronel (Republicanos), 23,2%, e Delliana Ricelli (PSOL), 5,7%.

Indecisos chegam a 11,1%, e eleitores que poderiam votar em todos os nomes somam 15%.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam e considerando que os eleitores puderam citar mais de um nome, Jaques Wagner lidera com 26,2%. Rui Costa aparece com 25%.

Angelo Coronel tem 23,4% de rejeição, e João Roma, 21,3%. Delliana aparece com 14,2%.

O instituto ouviu 1510 cidadãos entre os dias 10 e 12 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-03619/2026.