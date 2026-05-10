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Frases de Dia das Mães: 30 mensagens para celebrar e emocionar em 2026

Celebração é uma das mais populares no Brasil, como a ocasião em que os filhos demonstram gratidão às mulheres que participaram de sua criação

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07h00.

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O Dia das Mães é uma celebração mais populares do Brasil e de diversos países, dedicada a homenagear as mulheres que desempenham o papel de mãe.

A ocasião é a oportunidade para os filhos e filhas declararem suas emoções e gratidão às mulheres que participaram ativamente de sua criação e os protegeram em todos os momentos ao longo da vida. A data enaltece não apenas as progenitoras, como também as avós, tias, amigas e parentes com filhos. Como uma forma de reforçar a importância das mulheres, mães ou não, na formação da sociedade e do desenvolvimento humano.

Embora não seja um feriado nacional, a data comemorativa foi instituída pelo ex-presidente Getúlio Vargas no Decreto Nº 21.366, de 5 de maio de 1932. Segundo historiadores, a primeira celebração do dia das mães no Brasil foi em 1918, pelos membros da Associação Cristã dos Moços de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, o Dia das Mães representa uma grande oportunidade para o comércio, com muitas pessoas interessados em presentear as mulheres de suas vidas.

Quando ocorre o Dia das Mães?

O Dia das Mães é sempre comemorado no segundo domingo de maio, o que significa que, em 2026, será no dia 10 de maio.

Veja as frases para celebrar o Dia das Mães

  • Mãe: o primeiro amor, o exemplo mais duradouro.
  • O amor de mãe é o único que cresce sem nunca pedir nada em troca.
  • Tudo que sou carrego um pouco de você.
  • Mãe é casa, mesmo quando estamos longe.
  • Seu abraço ainda é o lugar mais seguro do mundo.
  • Ser mãe é transformar amor em presença diária.
  • Obrigado por ser força quando tudo parecia faltar.
  • Mãe, sua coragem moldou quem eu sou.
  • O tempo passa, mas o cuidado de mãe permanece.
  • Você ensinou mais com atitudes do que com palavras.
  • Mãe é quem fica, mesmo quando o mundo vai.
  • Amor de mãe não se explica — se sente.
  • Sua dedicação construiu caminhos que eu sigo hoje.
  • Ser mãe é reinventar o amor todos os dias.
  • Por trás de cada conquista, tem um pouco de você.
  • Mãe: a definição mais simples e mais profunda de amor.
  • Seu colo sempre será meu refúgio.
  • Obrigado por nunca desistir de mim.
  • Mãe é quem transforma rotina em cuidado.
  • Hoje é seu dia — mas o amor é para sempre.
  • Mãe é quem ensina a viver com o coração inteiro.
  • Nenhuma palavra é grande o suficiente para definir mãe.
  • Seu amor é a base de tudo que eu construo.
  • Mãe é sinônimo de cuidado em tempo integral.
  • O mundo pode mudar, mas seu amor permanece.
  • Mãe é quem entende até o silêncio.
  • Você foi meu primeiro exemplo de força.
  • Amor de mãe não tem medida, só intensidade.
  • Seu jeito de cuidar faz tudo fazer sentido.
  • Mãe é quem transforma dias comuns em memórias.
  • Em cada decisão, levo um pouco de você.
  • Mãe é raiz, abrigo e direção.
  • Seu amor é o meu ponto de partida.
  • Obrigado por me ensinar a ser quem sou.
  • Mãe é quem nunca solta a mão — mesmo de longe.
  • Seu amor atravessa qualquer distância.
  • Mãe é presença, mesmo na ausência.
  • Você fez do amor uma prática diária.
  • Mãe é quem acredita antes de todo mundo.
  • Sua história vive em cada passo meu.
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