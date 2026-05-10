Frases de Dia das Mães: 30 mensagens para celebrar e emocionar em 2026

O Dia das Mães é uma celebração mais populares do Brasil e de diversos países, dedicada a homenagear as mulheres que desempenham o papel de mãe.
A ocasião é a oportunidade para os filhos e filhas declararem suas emoções e gratidão às mulheres que participaram ativamente de sua criação e os protegeram em todos os momentos ao longo da vida. A data enaltece não apenas as progenitoras, como também as avós, tias, amigas e parentes com filhos. Como uma forma de reforçar a importância das mulheres, mães ou não, na formação da sociedade e do desenvolvimento humano.
Embora não seja um feriado nacional, a data comemorativa foi instituída pelo ex-presidente Getúlio Vargas no Decreto Nº 21.366, de 5 de maio de 1932. Segundo historiadores, a primeira celebração do dia das mães no Brasil foi em 1918, pelos membros da Associação Cristã dos Moços de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Por outro lado, o Dia das Mães representa uma grande oportunidade para o comércio, com muitas pessoas interessados em presentear as mulheres de suas vidas.
Quando ocorre o Dia das Mães?
O Dia das Mães é sempre comemorado no segundo domingo de maio, o que significa que, em 2026, será no dia 10 de maio.
Veja as frases para celebrar o Dia das Mães
- Mãe: o primeiro amor, o exemplo mais duradouro.
- O amor de mãe é o único que cresce sem nunca pedir nada em troca.
- Tudo que sou carrego um pouco de você.
- Mãe é casa, mesmo quando estamos longe.
- Seu abraço ainda é o lugar mais seguro do mundo.
- Ser mãe é transformar amor em presença diária.
- Obrigado por ser força quando tudo parecia faltar.
- Mãe, sua coragem moldou quem eu sou.
- O tempo passa, mas o cuidado de mãe permanece.
- Você ensinou mais com atitudes do que com palavras.
- Mãe é quem fica, mesmo quando o mundo vai.
- Amor de mãe não se explica — se sente.
- Sua dedicação construiu caminhos que eu sigo hoje.
- Ser mãe é reinventar o amor todos os dias.
- Por trás de cada conquista, tem um pouco de você.
- Mãe: a definição mais simples e mais profunda de amor.
- Seu colo sempre será meu refúgio.
- Obrigado por nunca desistir de mim.
- Mãe é quem transforma rotina em cuidado.
- Hoje é seu dia — mas o amor é para sempre.
- Mãe é quem ensina a viver com o coração inteiro.
- Nenhuma palavra é grande o suficiente para definir mãe.
- Seu amor é a base de tudo que eu construo.
- Mãe é sinônimo de cuidado em tempo integral.
- O mundo pode mudar, mas seu amor permanece.
- Mãe é quem entende até o silêncio.
- Você foi meu primeiro exemplo de força.
- Amor de mãe não tem medida, só intensidade.
- Seu jeito de cuidar faz tudo fazer sentido.
- Mãe é quem transforma dias comuns em memórias.
- Em cada decisão, levo um pouco de você.
- Mãe é raiz, abrigo e direção.
- Seu amor é o meu ponto de partida.
- Obrigado por me ensinar a ser quem sou.
- Mãe é quem nunca solta a mão — mesmo de longe.
- Seu amor atravessa qualquer distância.
- Mãe é presença, mesmo na ausência.
- Você fez do amor uma prática diária.
- Mãe é quem acredita antes de todo mundo.
- Sua história vive em cada passo meu.