Consumo de água aumenta em SP e governo emite alerta

Recomendação é que moradores evitem atividades que aumentam gasto, como lavar carros e encher piscinas 

Onda de calor e estiagem contribuem para preocupação com abastecimento (Thinkstock)

Gabriela Pessanha

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13h36.

O Governo do Estado de São Paulo emitiu um alerta para que moradores monitorem o consumo de água após o aumento de gastos registrado na última semana.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou alta de 60% no consumo de água.

Segundo a Agência de São Paulo, a mudança de hábito pode afetar diretamente o nível dos mananciais.

Influência das chuvas e calor no abastecimento

Nos dias anteriores ao Natal, São Paulo enfrentou uma onda de calor e registrou a maior temperatura de dezembro da história com 35,9 ºC nesta quinta-feira, 25.

Em paralelo, o estado também passa por um dos menores índices de chuvas dos últimos anos.

A estiagem afeta a capacidade de abastecimento das represas da região metropolitana.

Redução de pressão da água

Em agosto, o governo estadual e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) determinaram redução na pressão de água no período noturno.

A medida é aplicada na região metropolitana de São Paulo e visa preservar os mananciais afetados pela escassez de chuvas. 

Desde 22 de setembro, a pressão da água é reduzida entre 19h e 5h.

A gestão hídrica proporcionou uma economia equivalente a 1,2 milhão de caixas d’água de 500 litros por dia.

Como economizar água?

Para evitar o racionamento, o governo incentiva que os moradores evitem desperdício de água, como encher piscinas ou lavar veículos e calçadas.

A Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, reforça a importância da colaboração da população.

O uso consciente de água deve fazer parte da rotina das famílias, principalmente neste período de escassez severa, lembrando que a ação de cada um tem impacto na preservação do nível das represas responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo

Dicas para reduzir consumo

  • Priorizar banhos rápidos, de até cinco minutos. A ação pode economizar até 9 mil litros por mês;
  • Checar se não há vazamentos na descarga e nem entupimentos nos canos do banheiro;
  • Manter as torneiras fechadas;
  • Usar a máquina de lavar louça apenas quando ela estiver cheia;
  • Deixar a torneira fechada enquanto ensaboa a louça;
  • Ligar a máquina de lavar roupa apenas quando acumular um certo volume de peças;
  • Reaproveitar a água usada para lavagem de roupas em atividades como lavar o quintal;
  • Preferir varrer a calçada do que lavá-la;
  • Lavar o carro com balde ao invés da mangueira.
