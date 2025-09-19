ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Das secas extremas as enchentes: como a mudança do clima afeta o ciclo da água globalmente?

Segundo a pesquisa, a forma como a água se move ao redor da Terra tem sido alterada pela queima de combustíveis fósseis

As paisagens geladas ao redor do mundo passaram por mudanças também (Anselmo Cunha/ AFP)

As paisagens geladas ao redor do mundo passaram por mudanças também (Anselmo Cunha/ AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12h30.

A cada ano, o ciclo da água fica mais instável, irregular e extremo, causando problemas para a economia global desde as secas extremas até enchentes e inundações devastadoras. A análise é de uma nova pesquisa da Organização Meteorológica Mundial, divulgada nesta quinta-feira.

Segundo a pesquisa, a forma como a água se move ao redor da Terra tem sido alterada pela queima de combustíveis fósseis pelos humanos. No último ano, quase dois terços das bacias hidrográficas ao redor do mundo estiveram fora das “condições normais”, com escassez ou excesso de água.

A pesquisa foi realizada em córregos, rios, lagos, reservatórios, águas subterrâneas, neve e gelo.

Impacto das secas e enchentes

A seca foi a principal ameaça para os países no último ano, influenciado pelas temperaturas recordes no planeta. Entre os principais impactados estão o rio Amazonas, que chegou a níveis sem precedentes, partes do sul da África, onde a seca extrema reduziu a oferta de alimentos e governos optaram por sacrificar animais selvagens para alimentar a população, e áreas dos Estados Unidos, como Texas, Oklahoma e Kansas.

Até mesmo a qualidade da água nessas bacias hidrográficas foi impactada: quase todos os 75 principais lagos do mundo tiveram queda nesse critério.

Na linha contrária, o planeta também percebeu a maior ocorrência de enchentes, mais do que nos últimos anos, segundo Stefan Uhlenbrook, um dos autores do relatório e diretor de água, hidrologia e criosfera da OMM. Exemplos são as inundações na Europa, na África Ocidental e Central.

Geleiras destruídas

As paisagens geladas ao redor do mundo passaram por mudanças também. Segundo a pesquisa, 2024 foi o terceiro ano consecutivo em que as geleiras passaram por perdas generalizadas, com uma redução de 450 gigatoneladas de gelo. Isso equivale a um bloco de 6,9 quilômetros de altura, largura e profundidade.

Esse total de água perdido é o suficiente para encher 180 milhões de piscina olímpicas. As áreas mais destruídas foram a Escandinávia, o arquipélago ártico de Svalbard (próximo a Groenlândia) e o norte da Ásia.

O derretimento das geleiras, de acordo com o relatório, gera o aumento do nível do mar e a maior incidência de inundações.

Celeste Saulo, secretária-geral da OMM, afirmou que apesar da importância da água para sustentar a sociedade e impulsionar economias, os recursos hídricos do mundo estão sob crescente pressão. “Perigos mais extremos relacionados à água estão tendo um impacto crescente sobre vidas e meios de subsistência”, explica.

  • Ilhas Maldivas

    1/6 Ilhas Maldivas (1- Ilhas Maldivas)

  • Tuvalu

    2/6 Tuvalu (2- Tuvalu)

  • Ilhas Marshall: US$ 190,9 milhões

    3/6 Ilhas Marshall: US$ 190,9 milhões (3- Marshall)

  • 6. Nauru

    4/6 6. Nauru (4- nauru)

  • Visão do atol de Tarawa, capital do vasto arquipélago de Kiribati

    5/6 Visão do atol de Tarawa, capital do vasto arquipélago de Kiribati (size_960_16_9_arquipelago-ilha-pacifico.jpg)

  • Ilha de Kiribati

    6/6 Ilha de Kiribati (size_960_16_9_kiribati.jpg)

Acompanhe tudo sobre:ÁguaCrise da ÁguaAquecimento globalEnchentes

Mais de ESG

'Transição energética é o desafio civilizatório do século', diz especialista na Brazil Climate Week

Por que o Tietê segue em risco mesmo após R$ 22 bilhões em investimentos na despoluição

Agenda ESG avança, mas marcas falham em demonstrar compromisso real, diz pesquisa do Google

Especialistas em NY: Brasil deve liderar revolução dos sistemas alimentares mundiais

Mais na Exame

English

Flora Cosméticos, a US$ 560 million giant in Brazil, targets a new audience

Ciência

Quais são os efeitos colaterais do 'melhor remédio contra insônia do mundo' aprovado pela Anvisa

Pop

Taylor Swift, LeBron e Kim Kardashian: bilionários, mas não tanto; entenda

Negócios

Quais são as 10 empresas do varejo brasileiro que mais cresceram em 2024? Veja quanto elas faturam