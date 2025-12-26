Onda de calor: Brasil registra altas temperaturas nos próximos dias

O verão começou no último domingo, 21, e uma onda de calor se espalhou na área Centro-Sul do país. Na quinta-feira, 25, São Paulo registrou a maior temperatura observada em dezembro na série histórica, com 35,9ºC.

Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são os mais afetados pelo fenômeno.

Os meteorologistas consideram que uma onda de calor acontece quando a temperatura fica 5°C acima da média.

Por que a temperatura subiu no Brasil?

Segundo especialistas, as altas temperaturas durante o Natal e no restante da semana são resultados de uma massa de ar quente e seco.

O impacto foi ampliado pela Alta Subtropical — um sistema de alta pressão atmosférica — do Atlântico Sul, que impediu o avanço da chuva para os estados.

Quais regiões são mais afetadas pela onda de calor?

As regiões mais impactadas pelas altas temperaturas são o sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo.

No Rio de Janeiro, mesmo com chuvas passageiras, o calor também predomina.

Os estados do Centro-Oeste também seguem a cartilha: chuvas isoladas e altas temperaturas, com clima úmido e quente típico do verão.

No sul, os estados mais afetados são Paraná e Santa Catarina. A partir desta sexta-feira, 26, as temperaturas devem suavizar com maior incidência de chuvas.

Recorde de calor em São Paulo

Este Natal, 25, foi marcado por um recorde de temperatura em São Paulo.

A capital paulista registrou 35,9°C, a maior temperatura do mês de dezembro desde o começo da série histórica e também a maior do ano.

Segundo a Climatempo, nesta quinta-feira o calor permanece.

A máxima é de 35°C com 82% de chance de chuva.

Previsão para os outros estados

Os estados do Norte e Nordeste não estão sob influência da onda de calor.

Ainda assim, a região interior dos estados deve registrar máximas elevadas.

No litoral, o alívio das cidades vem da ventilação oceânica.

Os temporais devem ocorrer no Amazonas, Pará, Rondônia e Amapá na Região Norte; e norte da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e oeste de Pernambuco no Nordeste.