Onda de calor: Brasil registra altas temperaturas nos próximos dias

Na última quinta-feira, 25, São Paulo registrou 35,9ºC ( Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14h04.
O verão começou no último domingo, 21, e uma onda de calor se espalhou na área Centro-Sul do país. Na quinta-feira, 25, São Paulo registrou a maior temperatura observada em dezembro na série histórica, com 35,9ºC.
Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são os mais afetados pelo fenômeno.
Os meteorologistas consideram que uma onda de calor acontece quando a temperatura fica 5°C acima da média.
Segundo especialistas, as altas temperaturas durante o Natal e no restante da semana são resultados de uma massa de ar quente e seco.
O impacto foi ampliado pela Alta Subtropical — um sistema de alta pressão atmosférica — do Atlântico Sul, que impediu o avanço da chuva para os estados.
As regiões mais impactadas pelas altas temperaturas são o sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo.
No Rio de Janeiro, mesmo com chuvas passageiras, o calor também predomina.
Os estados do Centro-Oeste também seguem a cartilha: chuvas isoladas e altas temperaturas, com clima úmido e quente típico do verão.
No sul, os estados mais afetados são Paraná e Santa Catarina. A partir desta sexta-feira, 26, as temperaturas devem suavizar com maior incidência de chuvas.
Este Natal, 25, foi marcado por um recorde de temperatura em São Paulo.
A capital paulista registrou 35,9°C, a maior temperatura do mês de dezembro desde o começo da série histórica e também a maior do ano.
Segundo a Climatempo, nesta quinta-feira o calor permanece.
A máxima é de 35°C com 82% de chance de chuva.
Os estados do Norte e Nordeste não estão sob influência da onda de calor.
Ainda assim, a região interior dos estados deve registrar máximas elevadas.
No litoral, o alívio das cidades vem da ventilação oceânica.
Os temporais devem ocorrer no Amazonas, Pará, Rondônia e Amapá na Região Norte; e norte da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e oeste de Pernambuco no Nordeste.