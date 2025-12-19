Amigos faturam milhões ao ajudar empresas a reduzir o desperdício de água

Uma startup virou referência em economia de água no Brasil e tem faturado milhões ao ajudar empresas a fazer uma gestão hídrica mais eficiente.

Fundada em março de 2018, em Macaé, no norte do Rio de Janeiro, a T&D Sustentável nasceu a partir da trajetória pessoal e profissional de seus fundadores, Camillo Torquato e Pedro Vitali.

Nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Torquato conviveu desde cedo com os efeitos da escassez de água. Ele cresceu vendo a mãe, as avós e as tias caminharem quilômetros carregando potes de água na cabeça para garantir o mínimo necessário para o dia a dia.

Formado em engenharia, iniciou a carreira no mercado de óleo e gás, que o levou até Macaé. Foi na cidade que conheceu Vitali, natural de Colatina, no interior do Espírito Santo, também engenheiro e com passagem pelo mesmo setor.

Os dois chegaram a dividir uma república e, apesar de nunca terem empreendido antes, compartilhavam o desejo de criar algo que impactasse a vida das pessoas e das organizações.

A ideia começou a ganhar forma a partir de um problema simples e cotidiano. No condomínio onde moravam, havia recorrentes questões relacionadas ao consumo e ao desperdício de água, conta Vitali.

Aos poucos, perceberam que aquela dor era comum a muitos empreendimentos e que havia um mercado pouco explorado.

“Mesmo existindo outras empresas que atuavam com economia de água, a abordagem ainda não era tão estruturada”, comenta Vitali.

Em 2017, os dois começaram a rabiscar e organizar o que viria a ser a T&D Sustentável.

À medida que o projeto ganhou corpo, os fundadores passaram a investir mais tempo e energia no negócio. Torquato deixou o emprego e usou a própria rescisão para focar na empresa. Além dos dois fundadores, o quadro societário inclui Ricardo Vaimberg.

Atuação na gestão hídrica

A T&D Sustentável oferece uma solução completa para a gestão do consumo de água. O trabalho começa com um diagnóstico detalhado do funcionamento hidráulico do local atendido.

A partir daí, a empresa promove treinamentos internos com as equipes, voltados à conscientização e às boas práticas, além da execução de serviços técnicos especializados.

“O objetivo é garantir que toda a água que entra no estabelecimento seja efetivamente utilizada, eliminando perdas causadas por vazamentos e promovendo a otimização do consumo”, diz.

Entre os principais serviços estão o SEA (Sistema de Economia de Água), um pacote de soluções que pode ser aplicado em qualquer tipo de estabelecimento sem necessidade de obras ou interrupção das atividades; o gerenciamento de contas individuais, que permite o controle segmentado do consumo por unidade ou setor; e o sistema de monitoramento remoto TDRR.

Essa ferramenta oferece acesso, 24 horas por dia, a dados como níveis de reservatórios, acionamento de bombas, consumo elevado e vazamentos, com alertas enviados por aplicativo, e-mail, SMS ou WhatsApp, além do suporte contínuo da equipe técnica.

Esse acompanhamento constante permite entregar resultados consistentes, com uma economia média em torno de 30%, variando conforme o segmento, explica.

Modelo de expansão

A empresa atua exclusivamente no B2B e atende grandes consumidores de água, como hospitais, redes de varejo, instituições de ensino, shoppings e condomínios residenciais e comerciais.

O foco está no consumo humano, e não na água de processo industrial, já que, esclarece Vitali, qualquer interferência nesse caso poderia impactar diretamente a atividade principal do cliente.

A T&D Sustentável atende mais de 300 clientes. A empresa iniciou sua expansão por meio de franquias, mas mudou de estratégia.

Hoje, mantém apenas algumas unidades franqueadas remanescentes e passou a crescer por meio de filiais próprias, localizadas em seis estados e no Distrito Federal.

A estrutura conta com uma matriz em Macaé, responsável pelas áreas administrativa, financeira e comercial. Já as filiais têm caráter operacional, ou seja, executam os serviços dos clientes e, muitas vezes, atendem cidades vizinhas.

Planos futuros

Em termos de crescimento, os últimos anos foram intensos.

Em 2023, a receita da empresa ficou em torno de R$ 800 mil. Em 2024, esse número saltou para R$ 2,3 milhões, o que garantiu à T&D Sustentável um lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas que faturaram entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

A expectativa é fechar este ano com um faturamento de R$ 13 milhões e, em 2026, dobrar esse valor.

Esse avanço também se reflete no time. Em dois anos, a T&D Sustentável passou de 30 para 100 colaboradores.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.